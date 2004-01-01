Asenna Apache Tika yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin sisällönanalyysityökalu, joka tunnistaa ja poimii metatietoja ja tekstiä yli tuhannesta tiedostotyypistä.
Apache Tika – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apache Tika – mitä sillä voi rakentaa?
Apache Tika on sisällön tunnistus- ja analysointikehys, joka tarjoaa yhden REST-rajapinnan tekstin, metadatan ja rakenteen poimimiseen yli tuhannesta tiedostomuodosta, mukaan lukien PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, kuvat, ääni, video ja arkistotiedostot. Sen sijaan, että integroisi kymmeniä jäsentämiskirjastoja tiedostomuotoa kohden, sovellukset lähettävät raakabittejä Tika Serverille ja vastaanottavat normalisoidun tulosteen.
Tika Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakirjojen sisällön hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikä on tärkeää luottamuksellisille sopimuksille, sisäisille tiedoille ja säännellylle datalle — samalla poistaen isännöityjen poiminta-rajapintojen veloittamat asiakirjakohtaiset maksut ja nopeusrajoitukset. Koko kuva toimitetaan Tesseract OCR:n ja GDAL:n kanssa, joten skannatut PDF- ja kuvatiedostot ovat haettavissa heti käyttövalmiina.
Apache Tika – tärkeimmät ominaisuudet
Yli tuhat formaattia
Jäsennä PDF-, Office-, OpenDocument-, EPUB-, HTML-, RTF-, MBOX-tiedostoja, kuvia, ääntä, videota ja kymmeniä arkistomuotoja yhdenmukaisen REST-rajapinnan kautta.
Sisäänrakennettu OCR
Täysi levykuva sisältää Tesseractin englannin, ranskan, saksan, italian ja espanjan kielipaketteineen, jotta skannatut PDF- ja kuvatiedostot tuottavat haettavaa tekstiä ilman lisäpalveluita.
REST API -palvelin
Tekstinpurkuun, metatietoihin, kielen tunnistukseen ja MIME-tyypin tunnistukseen tarkoitetut päätepisteet antavat minkä tahansa taustajärjestelmän integroida asiakirjojen käsittelyn yksinkertaisella HTTP POST -pyynnöllä.
Kielen tunnistus
Tunnista automaattisesti poimitun tekstin kieli, mahdollistaen jatkokäsittelyn hakemistoinnissa, kääntämisessä ja reititysprosesseissa ilman ylimääräisten kirjastojen sisällyttämistä.
Putkilinja valmis
Toimii poimintavaiheena hakualustoille, RAG-sisäänottolle, sähköisen tiedonhaun työnkuluille ja digitaalisen säilytyksen järjestelmille, jotka tarvitsevat normalisoitua tekstiä heterogeenisista asiakirjoista.
Apache Tika – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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