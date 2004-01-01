Apache Tika on sisällön tunnistus- ja analysointikehys, joka tarjoaa yhden REST-rajapinnan tekstin, metadatan ja rakenteen poimimiseen yli tuhannesta tiedostomuodosta, mukaan lukien PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, kuvat, ääni, video ja arkistotiedostot. Sen sijaan, että integroisi kymmeniä jäsentämiskirjastoja tiedostomuotoa kohden, sovellukset lähettävät raakabittejä Tika Serverille ja vastaanottavat normalisoidun tulosteen.

Tika Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakirjojen sisällön hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikä on tärkeää luottamuksellisille sopimuksille, sisäisille tiedoille ja säännellylle datalle — samalla poistaen isännöityjen poiminta-rajapintojen veloittamat asiakirjakohtaiset maksut ja nopeusrajoitukset. Koko kuva toimitetaan Tesseract OCR:n ja GDAL:n kanssa, joten skannatut PDF- ja kuvatiedostot ovat haettavissa heti käyttövalmiina.