Jopa 69 % alennus Apache Tika tuotteelle

Asenna Apache Tika yhden napsautuksen asennuksena.

Avoimen lähdekoodin sisällönanalyysityökalu, joka tunnistaa ja poimii metatietoja ja tekstiä yli tuhannesta tiedostotyypistä.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
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KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Apache Tika – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Tika on sisällön tunnistus- ja analysointikehys, joka tarjoaa yhden REST-rajapinnan tekstin, metadatan ja rakenteen poimimiseen yli tuhannesta tiedostomuodosta, mukaan lukien PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, kuvat, ääni, video ja arkistotiedostot. Sen sijaan, että integroisi kymmeniä jäsentämiskirjastoja tiedostomuotoa kohden, sovellukset lähettävät raakabittejä Tika Serverille ja vastaanottavat normalisoidun tulosteen.

Tika Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakirjojen sisällön hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikä on tärkeää luottamuksellisille sopimuksille, sisäisille tiedoille ja säännellylle datalle — samalla poistaen isännöityjen poiminta-rajapintojen veloittamat asiakirjakohtaiset maksut ja nopeusrajoitukset. Koko kuva toimitetaan Tesseract OCR:n ja GDAL:n kanssa, joten skannatut PDF- ja kuvatiedostot ovat haettavissa heti käyttövalmiina.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Apache Tika – tärkeimmät ominaisuudet

Yli tuhat formaattia

Jäsennä PDF-, Office-, OpenDocument-, EPUB-, HTML-, RTF-, MBOX-tiedostoja, kuvia, ääntä, videota ja kymmeniä arkistomuotoja yhdenmukaisen REST-rajapinnan kautta.

Sisäänrakennettu OCR

Täysi levykuva sisältää Tesseractin englannin, ranskan, saksan, italian ja espanjan kielipaketteineen, jotta skannatut PDF- ja kuvatiedostot tuottavat haettavaa tekstiä ilman lisäpalveluita.

REST API -palvelin

Tekstinpurkuun, metatietoihin, kielen tunnistukseen ja MIME-tyypin tunnistukseen tarkoitetut päätepisteet antavat minkä tahansa taustajärjestelmän integroida asiakirjojen käsittelyn yksinkertaisella HTTP POST -pyynnöllä.

Kielen tunnistus

Tunnista automaattisesti poimitun tekstin kieli, mahdollistaen jatkokäsittelyn hakemistoinnissa, kääntämisessä ja reititysprosesseissa ilman ylimääräisten kirjastojen sisällyttämistä.

Putkilinja valmis

Toimii poimintavaiheena hakualustoille, RAG-sisäänottolle, sähköisen tiedonhaun työnkuluille ja digitaalisen säilytyksen järjestelmille, jotka tarvitsevat normalisoitua tekstiä heterogeenisista asiakirjoista.

Apache Tika – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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