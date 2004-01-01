LightRAG on kevyt hakuun perustuva generointikehys, joka on suunniteltu analysoimaan monimutkaisia asiakirjoja esimerkiksi lain, terveydenhuollon ja rahoituksen aloilla. Se yhdistää vektoripohjaisen RAG:n ja graafipohjaisen RAG:n hallitsemalla tietograafeja ja vektorisulautuksia yhdessä yhdessä kaksoistasoisessa arkkitehtuurissa, mikä vähentää dramaattisesti LLM-kutsuja, joita tarvitaan sekä indeksoinnissa että kyselyajassa verrattuna yhteisöraportteihin perustuviin GraphRAG-toteutuksiin.

LightRAGin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakirjasi, sulautuksesi ja tietograafisi täysin hallinnassasi. Yhdistä OpenAI:hin, Azureen, Ollamaan, Anthropicin tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan päätepisteeseen ja päivitä tietokantoja asteittain rakentamatta globaalia indeksiä uudelleen – jotta dynaaminen data pysyy tuoreena ilman kohtuuttomia uudelleenkäsittelykustannuksia.