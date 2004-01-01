Asenna LightRAG yhden napsautuksen asennuksena.
Yksinkertainen ja nopea hakupohjainen generointikehys, joka yhdistää vektorihaut tietämysgraafeihin monimutkaista dokumenttianalyysiä varten.
LightRAG – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LightRAG – mitä sillä voi rakentaa?
LightRAG on kevyt hakuun perustuva generointikehys, joka on suunniteltu analysoimaan monimutkaisia asiakirjoja esimerkiksi lain, terveydenhuollon ja rahoituksen aloilla. Se yhdistää vektoripohjaisen RAG:n ja graafipohjaisen RAG:n hallitsemalla tietograafeja ja vektorisulautuksia yhdessä yhdessä kaksoistasoisessa arkkitehtuurissa, mikä vähentää dramaattisesti LLM-kutsuja, joita tarvitaan sekä indeksoinnissa että kyselyajassa verrattuna yhteisöraportteihin perustuviin GraphRAG-toteutuksiin.
LightRAGin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää asiakirjasi, sulautuksesi ja tietograafisi täysin hallinnassasi. Yhdistä OpenAI:hin, Azureen, Ollamaan, Anthropicin tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan päätepisteeseen ja päivitä tietokantoja asteittain rakentamatta globaalia indeksiä uudelleen – jotta dynaaminen data pysyy tuoreena ilman kohtuuttomia uudelleenkäsittelykustannuksia.
LightRAG – tärkeimmät ominaisuudet
Kaksitasoinen haku
Vektorikuvaukset ja tietoverkon entiteetit yhdistyvät yhdeksi putkeksi, ylittäen tasaisten vektorihakujen suorituskyvyn asiakirjojen välisessä päättelyssä ja pitäen samalla indeksointikustannukset alhaisina.
Inkrementaaliset tiedon päivitykset
Uudet dokumentit yhdistyvät olemassa olevaan kaavioon rakentamatta globaalia indeksiä uudelleen, joten dynaaminen data pysyy tuoreena ilman kallista uudelleenkäsittelyä.
Monen LLM-palveluntarjoajan tuki
Yhdistä OpenAI:hin, Azureen, Ollamaan, Anthropicin, Bedrockiin tai mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan päätepisteeseen kirjoittamatta kehotteita uudelleen tai indeksoimatta asiakirjojasi uudelleen.
Viisi kyselytilaa
Vaihda Naive-, Local-, Global-, Hybrid- ja Mix-hakustrategioiden välillä sovittaaksesi kyselyn monimutkaisuuden viive- ja kustannusvaatimuksiin.
Sisäänrakennettu verkko-UI
Selainpohjainen hallintapaneeli asiakirjojen syöttämiseen, kyselyjen suorittamiseen ja luodun tietograafin interaktiiviseen visualisointiin.
REST API integraatioihin
Todennuksen vaativat REST-päätepisteet mahdollistavat LightRAGin upottamisen olemassa oleviin sovelluksiin ja asiakirjojen sisäänottoputkien automatisoinnin.
LightRAG – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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