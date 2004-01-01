Ota ClickHouse käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin sarakepohjainen OLAP-tietokanta, joka on suunniteltu reaaliaikaiseen analytiikkaan miljardien rivien osalta millisekunnin kyselyviiveellä.
ClickHouse – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ClickHouse – mitä sillä voi rakentaa?
ClickHouse on avoimen lähdekoodin sarakepohjainen tietokannan hallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti online-analyyttiseen käsittelyyn — suorittamaan aggregaatiokyselyitä miljardien rivien yli millisekunneissa ilman esilaskettuja kuutioita tai materialisoituja näkymiä. Alun perin Yandexilla kehitetty ja nyt ClickHouse Inc:n ylläpitämä, se pyörittää analytiikka-alustoja, observointijärjestelmiä ja tuotetapahtumaputkia yrityksissä startup-yrityksistä Cloudflareen, Uberiin ja eBayhin.
ClickHousen itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa sovellusten taustaohjelmille, analytiikan hallintapaneeleille ja observointityökaluille korkean suorituskyvyn kyselykerroksen lokitiedoille, mittareille, käyttäjätapahtumille ja aikasarjakuormille. Sisäänrakennettu Play UI tarjoaa selainpohjaisen kyselykäyttöliittymän, jotta analyytikot voivat kirjoittaa SQL:ää asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa.
ClickHouse – tärkeimmät ominaisuudet
Sarakevarastointi
Sarakkeittainen pakkaus ja levyn asettelu tarjoavat 10–100-kertaiset pakkaussuhteet ja huomattavasti nopeammat koostekyselyt kuin rivipohjaiset tietokannat.
MergeTree-moottoriperhe
Erityiset taulukkomoottorit aikasarjoille, replikoidulle datalle, summaaville aggregaateille ja graafityökuormille optimoivat tallennuksen ja kyselyt käyttötapauskohtaisesti.
Sisäänrakennettu Play-käyttöliittymä
Suorita ad hoc -SQL-kyselyitä suoraan selaimesta osoitteessa /play syntaksikorostuksella, kyselyhistorialla ja tulosten visualisoinnilla.
Materialisoidut näkymät
Inkrementaalisesti ylläpidetyt esikoostetut taulukot mahdollistavat hallintapaneelikyselyjen suorittamisen miljardeista riveistä alle sekunnin viiveellä.
Hajautettu ja replikoitu
Natiivi tuki hajauttamiselle solmujen välillä ja taulukoiden replikoinnille korkean käytettävyyden varmistamiseksi ilman ulkoisia koordinointipalveluita.
ClickHouse – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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