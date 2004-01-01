ClickHouse on avoimen lähdekoodin sarakepohjainen tietokannan hallintajärjestelmä, joka on rakennettu erityisesti online-analyyttiseen käsittelyyn — suorittamaan aggregaatiokyselyitä miljardien rivien yli millisekunneissa ilman esilaskettuja kuutioita tai materialisoituja näkymiä. Alun perin Yandexilla kehitetty ja nyt ClickHouse Inc:n ylläpitämä, se pyörittää analytiikka-alustoja, observointijärjestelmiä ja tuotetapahtumaputkia yrityksissä startup-yrityksistä Cloudflareen, Uberiin ja eBayhin.

ClickHousen itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa sovellusten taustaohjelmille, analytiikan hallintapaneeleille ja observointityökaluille korkean suorituskyvyn kyselykerroksen lokitiedoille, mittareille, käyttäjätapahtumille ja aikasarjakuormille. Sisäänrakennettu Play UI tarjoaa selainpohjaisen kyselykäyttöliittymän, jotta analyytikot voivat kirjoittaa SQL:ää asentamatta työpöytäasiakasohjelmaa.