Asenna Dawarich yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity vaihtoehto Google Timelinelle koko sijaintihistoriasi seurantaan ja visualisointiin interaktiivisella kartalla.
Dawarich – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Dawarich – mitä sillä voi rakentaa?
Dawarich on itsehostattu vaihtoehto Google Aikajanalle, joka antaa sijaintihistoriasi omaan hallintaasi. Tuo tietoja Google Maps Aikajana -viennistä, OwnTracksista, Stravasta, Immichistä, GPX-tiedostoista ja muista lähteistä luodaksesi rikkaan, haettavan tallenteen kaikista paikoista, joissa olet käynyt.
Alusta visualisoi liikkeesi interaktiivisina karttoina, joissa on lämpökarttoja, reittiviivoja ja sumu-sota-peittokuvia. Sisäänrakennetut tilastot näyttävät vieraillut maat, tutkitut kaupungit ja kuljetun kokonaismatkan, kun taas matkatyökalujen avulla voit lisätä matkoihin valokuvia ja muistiinpanoja. Perheen sijainnin jakaminen yksilöllisillä yksityisyysasetuksilla tekee siitä sopivan kotitalouskäyttöön. Itsehosting pitää arkaluonteiset sijaintitiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi, poissa Googlesta ja muista kolmansista osapuolista.
Dawarich – tärkeimmät ominaisuudet
Monilähdetuonti
Tuo sijaintitietoja Google Mapsin aikajanalta, OwnTracksista, Stravasta, Immichistä, GPX-tiedostoista ja muualta luodaksesi täydellisen historiallisen tietueen.
Interaktiiviset karttanäkymät
Tutki historiaasi lämpökarttoina, reittiviivoina ja sumuverhoina täysin interaktiivisella kartalla mukautettavilla tasoilla.
Matkailutilastot
Katso, kuinka monessa maassa ja kaupungissa olet vieraillut, kuinka pitkälle olet matkustanut, ja seuraa, kuinka monta päivää olet viettänyt kussakin maassa.
Kuvien integrointi
Yhdistä Immich tai Photoprism näyttääksesi geotagattuja kuvia kartalla ja yhdistääksesi muistoja tiettyihin matkoihin ja paikkoihin.
Perheen sijainnin jakaminen
Jaa sijaintisi perheenjäsenten kanssa säilyttäen samalla yksilölliset tietosuoja-asetukset, jotta jokainen voi päättää, mitä tietoja he jakavat.
Dawarich – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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