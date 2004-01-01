Dawarich on itsehostattu vaihtoehto Google Aikajanalle, joka antaa sijaintihistoriasi omaan hallintaasi. Tuo tietoja Google Maps Aikajana -viennistä, OwnTracksista, Stravasta, Immichistä, GPX-tiedostoista ja muista lähteistä luodaksesi rikkaan, haettavan tallenteen kaikista paikoista, joissa olet käynyt.

Alusta visualisoi liikkeesi interaktiivisina karttoina, joissa on lämpökarttoja, reittiviivoja ja sumu-sota-peittokuvia. Sisäänrakennetut tilastot näyttävät vieraillut maat, tutkitut kaupungit ja kuljetun kokonaismatkan, kun taas matkatyökalujen avulla voit lisätä matkoihin valokuvia ja muistiinpanoja. Perheen sijainnin jakaminen yksilöllisillä yksityisyysasetuksilla tekee siitä sopivan kotitalouskäyttöön. Itsehosting pitää arkaluonteiset sijaintitiedot kokonaan omassa infrastruktuurissasi, poissa Googlesta ja muista kolmansista osapuolista.