Asenna Chibisafe yhden napsautuksen asennuksella.
Salamannopea avoimen lähdekoodin tiedostovarasto tiedostojen, kuvien ja asiakirjojen lataamiseen, jakamiseen ja hallintaan jaettavilla linkeillä.
Chibisafe – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Chibisafe – mitä sillä voi rakentaa?
Chibisafe on TypeScriptillä kirjoitettu itse ylläpidettävä tiedostoholvi, joka tekee tiedostojen jakamisesta vaivatonta. Lataa mitä tahansa – kuvia, videoita, asiakirjoja, koodinpätkiä – ja saat välittömästi jaettavan linkin. Paloitellut lataukset varmistavat, että suuret tiedostot siirtyvät luotettavasti jopa hitaammilla yhteyksillä, kun taas selkeä ruudukkomainen galleria antaa sinun selata mediaasi visuaalisesti.
Toisin kuin isännöidyt tiedostonjakopalvelut, Chibisafen itse ylläpitäminen antaa sinulle täyden hallinnan tallennustilan, käyttöoikeuskäytäntöjen ja käyttäjähallinnan suhteen. Käytä sitä julkisessa tilassa avoimia latauksia varten, käyttäjätilitilassa rekisteröityneille käyttäjille tai vain kutsutuille tarkoitetussa tilassa yksityisille tiimeille – kaikki konfiguroitavissa sisäänrakennetusta hallintapaneelista koskematta konfiguraatiotiedostoihin.
Chibisafe – tärkeimmät ominaisuudet
Ositetut tiedostojen lataukset
Jakaa suuret tiedostot automaattisesti osiin varmistaakseen luotettavat siirrot jopa epävakailla yhteyksillä, eikä tiedostokoolla ole käytännössä ylärajaa.
Albumit ja galleriat
Järjestä lataukset albumeihin jaettavilla gallerialinkeillä valokuvakokoelmien tai asiakirjapakettien jakeluun yhdellä URL-osoitteella.
Sisäänrakennettu URL-lyhentäjä
Lyhennä mikä tahansa ulkoinen URL-osoite tiedostojen isännöinnin ohella, yhdistäen kaikki jakamistarpeesi yhteen itse isännöityyn palveluun.
ShareX ja iOS-tuki
ShareX:n natiivikonfiguraatio ja iOS-pikakuvake mahdollistavat kuvakaappausten ja tiedostojen lataamisen työpöydältä tai mobiililaitteelta sekunneissa.
Joustava pääsynhallinta
Vaihda julkisen tilan, käyttäjätilien tai kutsupohjaisen tilan välillä hallitaksesi tarkasti, kuka voi ladata instanssiisi.
Chibisafe – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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