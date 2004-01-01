Mautic on täysin avoimen lähdekoodin markkinoinnin automaatioalusta, joka antaa yrityksille täyden hallinnan kampanjoihinsa, yhteystietoihinsa ja asiakaspolkuihinsa. Toisin kuin SaaS-markkinointityökalut, jotka veloittavat kontaktikohtaisesti, Mautic toimii omalla infrastruktuurillasi — ei toistuvia alustamaksuja, ei tietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa eikä toimittajalukitusta.

Mauticin itseisännöinti VPS:llä pitää asiakastietosi suorassa hallinnassasi — mikä on kriittistä GDPR:n ja tietosuvereniteettivaatimusten kannalta. Ilman kontaktikohtaista hinnoittelua voit skaalata markkinointitoimintojasi ilman kustannusrangaistuksia, säilyttäen samalla täyden omistusoikeuden jokaiseen sähköpostiin, kampanjaan ja liidien vuorovaikutukseen.