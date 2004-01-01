Asenna Mautic yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin markkinoinnin automaatioalusta sähköpostikampanjoille, liidien pisteytykseen ja monikanavaiseen asiakasvuorovaikutukseen.
Mautic – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mautic – mitä sillä voi rakentaa?
Mautic on täysin avoimen lähdekoodin markkinoinnin automaatioalusta, joka antaa yrityksille täyden hallinnan kampanjoihinsa, yhteystietoihinsa ja asiakaspolkuihinsa. Toisin kuin SaaS-markkinointityökalut, jotka veloittavat kontaktikohtaisesti, Mautic toimii omalla infrastruktuurillasi — ei toistuvia alustamaksuja, ei tietojen jakamista kolmansien osapuolten kanssa eikä toimittajalukitusta.
Mauticin itseisännöinti VPS:llä pitää asiakastietosi suorassa hallinnassasi — mikä on kriittistä GDPR:n ja tietosuvereniteettivaatimusten kannalta. Ilman kontaktikohtaista hinnoittelua voit skaalata markkinointitoimintojasi ilman kustannusrangaistuksia, säilyttäen samalla täyden omistusoikeuden jokaiseen sähköpostiin, kampanjaan ja liidien vuorovaikutukseen.
Mautic – tärkeimmät ominaisuudet
Sähköpostikampanjoiden automatisointi
Rakenna automatisoituja tippakampanjoita ja joukkosähköposteja vedä ja pudota -rakentajalla, dynaamisella sisällön personoinnilla ja A/B-testauksella.
Liidien pisteytys ja seuranta
Pisteytä yhteystietoja sivuvierailujen, sähköpostin avausten, lomakelähetysten ja mukautettujen tapahtumien perusteella, jotta voit priorisoida seurannan oikealla hetkellä.
Visuaalinen kampanjatyökalu
Suunnittele monimutkaisia monivaiheisia asiakaspolkuja piirtoalustapohjaisella työnkulun muokkausohjelmalla, joka yhdistää ehdot, toiminnot ja päätökset.
Kontaktien segmentointi
Segmentoi yhteystietoja dynaamisesti käyttäen käyttäytymistietoja, demografisia tietoja ja mukautettuja kenttiä kohdentaaksesi oikean yleisön jokaiseen kampanjaan.
Monikanavainen tavoittaminen
Tavoita kontakteja sähköpostitse, tekstiviesteillä, push-ilmoituksilla ja verkkoilmoituksilla yhdeltä alustalta yhtenäisen sitoutumisen seurannan avulla.
Mautic – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.