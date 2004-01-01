RStudio Server on RStudio IDE:n verkkopohjainen versio, joka on laajimmin käytetty kehitysympäristö R-ohjelmointikielelle. Se toimii kokonaan selaimessa ja tarjoaa data-analyytikoille, tilastotieteilijöille ja tutkijoille saman monipuolisen R-ympäristön, joka heillä olisi paikallisella työpöydällä – skriptieditorin, konsolin, kuvaajan katseluohjelman, pakettien hallinnan ja ympäristön tarkastajan – ilman, että R:ää tai RStudiota tarvitsee asentaa jokaisen käyttäjän koneelle.

RStudio Serverin itseisännöinti VPS:llä antaa tiimillesi pysyvän R-ympäristön, jota tukevat dedikoidut suorittimet ja muisti. Analyysit, pakettiasennukset ja suuret tietokokonaisuudet pysyvät palvelimella sen sijaan, että ne kuluttaisivat paikallisen koneen resursseja, mikä tekee laskennallisesti vaativien R-työkuormien ajamisesta käytännöllistä miltä tahansa laitteelta.