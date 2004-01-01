Ota RStudio Server käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Selaimessa toimiva R-kehitysympäristö tilastolliseen laskentaan, data-analyysiin ja visualisointiin ilman paikallista asennusta.
RStudio Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RStudio Server – mitä sillä voi rakentaa?
RStudio Server on RStudio IDE:n verkkopohjainen versio, joka on laajimmin käytetty kehitysympäristö R-ohjelmointikielelle. Se toimii kokonaan selaimessa ja tarjoaa data-analyytikoille, tilastotieteilijöille ja tutkijoille saman monipuolisen R-ympäristön, joka heillä olisi paikallisella työpöydällä – skriptieditorin, konsolin, kuvaajan katseluohjelman, pakettien hallinnan ja ympäristön tarkastajan – ilman, että R:ää tai RStudiota tarvitsee asentaa jokaisen käyttäjän koneelle.
RStudio Serverin itseisännöinti VPS:llä antaa tiimillesi pysyvän R-ympäristön, jota tukevat dedikoidut suorittimet ja muisti. Analyysit, pakettiasennukset ja suuret tietokokonaisuudet pysyvät palvelimella sen sijaan, että ne kuluttaisivat paikallisen koneen resursseja, mikä tekee laskennallisesti vaativien R-työkuormien ajamisesta käytännöllistä miltä tahansa laitteelta.
RStudio Server – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi R IDE selaimessa
Koko RStudio-käyttöliittymä — skriptieditori, konsoli, ympäristön selain ja kuvaajan katseluohjelma — toimii selaimessasi ilman paikallista R-asennusta.
R Markdown -muistikirjat
Luo ja renderöi R Markdown -dokumentteja, jotka yhdistävät koodin, tulosteen ja proosan toistettaviksi HTML-, PDF- tai Word-raporteiksi yhdellä napsautuksella.
Shiny-sovellusten kehitys
Rakenna ja esikatsele interaktiivisia Shiny-verkkosovelluksia suoraan editorista live-esikatseluruudun avulla nopeaa iterointia varten.
Paketinhallinta
Asenna ja hallitse R-paketteja CRANista, Bioconductorista ja GitHubista suoraan IDE:stä automaattisella riippuvuuksien ratkaisulla.
Sisäänrakennettu Git-integraatio
Skriptien, analyysien ja projektien versiohallinta sisäänrakennetulla Git- ja SVN-tuella poistumatta IDE:stä.
RStudio Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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