Open Monograph Press (OMP) on Public Knowledge Projectin kehittämä ilmainen, avoimen lähdekoodin julkaisualusta yliopistokustantamoille, tieteellisille seuroille ja riippumattomille akateemisille kustantajille. Se hallinnoi kirjojen koko toimituksellista työnkulkua – käsikirjoituksen lähettämisestä ja sisäisestä arvioinnista oikolukuun, tuotantoon ja online-luettelojulkaisuun – yhdessä integroidussa työkalussa.

OMP:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää käsikirjoitukset, arvioijien henkilöllisyydet, sopimukset ja lukija-analytiikan suorassa hallinnassasi kolmannen osapuolen kustannuspalvelun sijaan. Tämä malli sisältää MariaDB-tietokannan luotettavaa metatietojen tallennusta varten ja reitittää liikenteen esiasennetun Traefik-käänteisvälityspalvelimen kautta, jotta kustantamosi on tavoitettavissa HTTPS-yhteydellä heti käyttöönoton valmistuttua.