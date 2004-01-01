Asenna Open Monograph Press yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin alusta tieteellisten kirjojen, monografioiden ja toimitettujen teosten toimituksellisen työnkulun hallintaan.
Open Monograph Press – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Monograph Press – mitä sillä voi rakentaa?
Open Monograph Press (OMP) on Public Knowledge Projectin kehittämä ilmainen, avoimen lähdekoodin julkaisualusta yliopistokustantamoille, tieteellisille seuroille ja riippumattomille akateemisille kustantajille. Se hallinnoi kirjojen koko toimituksellista työnkulkua – käsikirjoituksen lähettämisestä ja sisäisestä arvioinnista oikolukuun, tuotantoon ja online-luettelojulkaisuun – yhdessä integroidussa työkalussa.
OMP:n itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää käsikirjoitukset, arvioijien henkilöllisyydet, sopimukset ja lukija-analytiikan suorassa hallinnassasi kolmannen osapuolen kustannuspalvelun sijaan. Tämä malli sisältää MariaDB-tietokannan luotettavaa metatietojen tallennusta varten ja reitittää liikenteen esiasennetun Traefik-käänteisvälityspalvelimen kautta, jotta kustantamosi on tavoitettavissa HTTPS-yhteydellä heti käyttöönoton valmistuttua.
Open Monograph Press – tärkeimmät ominaisuudet
Toimituksellinen työnkulku
Siirrä jokainen lähetys lähetys-, sisäisen tarkistuksen, ulkoisen tarkistuksen, oikoluvun ja tuotantovaiheiden läpi roolipohjaisilla tehtävänannoilla.
Sarjat ja luettelot
Järjestä nimikkeet kirjasarjoihin, luokkiin ja julkiseen luetteloon, jotta lukijat voivat selata kustantamoasi aiheen, tekijän tai sarjan mukaan.
Useita formaatteja kirjaa kohden
Myy tai jakele jokainen monografia useissa muodoissa — PDF, EPUB, HTML, kovakantinen, pehmeäkantinen — yhdestä luettelomerkinnästä rikkaalla metatiedolla.
ONIX- ja DOI-metatiedot
Luo ONIX-tietueita ja rekisteröi DOI-tunnuksia, jotta monografiasi ovat löydettävissä kirjastoluetteloista, hakukoneista ja akateemisista hakemistoista.
Monikielinen lehdistö
Ylläpidä julkaisua useilla kielillä lokalisoidulla käyttöliittymällä, metatietokentillä ja lukijoille näkyvillä sivuilla yhdestä asennuksesta.
Avoimen lähdekoodin ja itse isännöity
Public Knowledge Projectin rakentama ja ylläpitämä OMP on täysin avoimen lähdekoodin ohjelmisto, ilman nimikekohtaisia maksuja tai toimittajalukitusta.
Open Monograph Press – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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