Ota Langflow käyttöön yhdellä napsautuksella.
Visuaalinen vedä ja pudota -tekoälytyönkulun rakentaja LLM-sovellusten luomiseen OpenAI:n, Anthropicin ja paikallisten mallien avulla.
Langflow – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Langflow – mitä sillä voi rakentaa?
Langflow on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät ja tiimit voivat rakentaa tekoälypohjaisia sovelluksia visuaalisen käyttöliittymän kautta. Yhdistä suuret kielimallit (LLM), vektoritietokannat, API:t ja tietolähteet vetämällä ja pudottamalla komponentteja – ilman toistuvaa koodia. Se tukee OpenAI:ta, Anthropic Claudea, Google Geminiä ja paikallisesti isännöityjä malleja, mikä tekee chatbottien, RAG-putkien ja moniagenttityönkulkujen rakentamisesta helppoa.
Langflow'n isännöinti omalla VPS:llä pitää tekoälytyönkulut ja keskusteludatan hallitsemassasi infrastruktuurissa, mikä eliminoi toimittajalukituksen ja varmistaa, että RAG-putkien kautta käsitellyt arkaluonteiset asiakirjat eivät koskaan poistu ympäristöstäsi. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n työnkulkujen, käyttäjien ja sovelluksen tilan luotettavaan säilyttämiseen.
Langflow – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen työnkulun rakennin
Rakenna LLM-sovelluksia yhdistämällä komponentteja piirtoalustalla kirjoittamatta putkilinjan toistuvaa koodia.
Usean palveluntarjoajan LLM-tuki
Vaihda OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- ja paikallisten Ollama-mallien välillä samassa työnkulussa.
RAG-putket
Yhdistä vektoritietokannat LLM-malleihin rakentaaksesi hakupohjaisia generointityönkulkuja, jotka vastaavat kysymyksiin omista asiakirjoistasi.
API-käyttöönotto
Julkaise mikä tahansa valmis työnkulku REST-rajapinnan päätepisteenä integroitavaksi tuotantosovelluksiin.
Mukautetut komponentit
Kirjoita Python-komponentteja laajentaaksesi Langflow'ta omistusoikeudellisella logiikalla, sisäisillä API-rajapinnoilla tai erikoistuneilla tietolähteillä.
Langflow – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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