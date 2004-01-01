Langflow on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, jonka avulla kehittäjät ja tiimit voivat rakentaa tekoälypohjaisia sovelluksia visuaalisen käyttöliittymän kautta. Yhdistä suuret kielimallit (LLM), vektoritietokannat, API:t ja tietolähteet vetämällä ja pudottamalla komponentteja – ilman toistuvaa koodia. Se tukee OpenAI:ta, Anthropic Claudea, Google Geminiä ja paikallisesti isännöityjä malleja, mikä tekee chatbottien, RAG-putkien ja moniagenttityönkulkujen rakentamisesta helppoa.

Langflow'n isännöinti omalla VPS:llä pitää tekoälytyönkulut ja keskusteludatan hallitsemassasi infrastruktuurissa, mikä eliminoi toimittajalukituksen ja varmistaa, että RAG-putkien kautta käsitellyt arkaluonteiset asiakirjat eivät koskaan poistu ympäristöstäsi. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n työnkulkujen, käyttäjien ja sovelluksen tilan luotettavaan säilyttämiseen.