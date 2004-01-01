ToolJet on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, joka tarjoaa tiimeille visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan sisäisten työkalujen, hallintapaneelien ja CRUD-sovellusten luomiseen murto-osassa tavallisesta kehitysajasta. Yli 40 sisäänrakennetun käyttöliittymäkomponentin ja natiiviliittimien avulla yli 50 palveluun — mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:t, Google Sheets ja Stripe — tiimit voivat rakentaa datalähtöisiä sovelluksia kirjoittamatta laajaa käyttöliittymäkoodia.

ToolJetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisäisten työkalujen konfiguraatiot, tietolähteen tunnistetiedot ja liiketoimintalogiikan kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä operatiivisiin tietoihisi.