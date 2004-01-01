Asenna ToolJet yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta sisäisten työkalujen, hallintapaneelien ja ylläpitopaneelien rakentamiseen ja käyttöönottoon yli 50 tietolähdeintegraation kanssa.
ToolJet – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ToolJet – mitä sillä voi rakentaa?
ToolJet on avoimen lähdekoodin matalan koodin alusta, joka tarjoaa tiimeille visuaalisen vedä ja pudota -rakentajan sisäisten työkalujen, hallintapaneelien ja CRUD-sovellusten luomiseen murto-osassa tavallisesta kehitysajasta. Yli 40 sisäänrakennetun käyttöliittymäkomponentin ja natiiviliittimien avulla yli 50 palveluun — mukaan lukien PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API:t, Google Sheets ja Stripe — tiimit voivat rakentaa datalähtöisiä sovelluksia kirjoittamatta laajaa käyttöliittymäkoodia.
ToolJetin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää sisäisten työkalujen konfiguraatiot, tietolähteen tunnistetiedot ja liiketoimintalogiikan kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei käyttörajoituksia eikä kolmannen osapuolen pääsyä operatiivisiin tietoihisi.
ToolJet – tärkeimmät ominaisuudet
50+ tietolähdeyhdistintä
Yhdistä tietokantoihin, REST-rajapintoihin, GraphQL-päätepisteisiin ja SaaS-työkaluihin, kuten Google Sheetsiin, Stripeen ja Salesforceen, kirjoittamatta mukautettua integraatiokoodia.
Visuaalinen vedä ja pudota -rakennin
Kokoa käyttöliittymäasetteluja yli 40 valmiista komponentista — taulukoista, lomakkeista, kaavioista, modaali-ikkunoista — kirjoittamatta HTML:ää tai CSS:ää ja sido ne suoraan tietokyselyihin.
JavaScript & Python Logiikka
Lisää datamuunnoksia ja liiketoimintalogiikkaa suoraan kyselyihin JavaScriptillä tai Pythonilla, jolloin tehokäyttäjät pysyvät täysin hallinnassa poistumatta alustalta.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Määritä yksityiskohtaiset käyttöoikeudet sovellus- ja työtilakohtaisesti, jotta jokainen tiimin jäsen voi käyttää vain rooliinsa liittyviä työkaluja ja tietoja.
Git-synkronointi
Sovelluksen määritysten versionhallinta synkronoimalla Git-arkistoon, mikä mahdollistaa koodikatselmoinnit, auditoinnit ja palautukset kriittisille sisäisille työkaluille.
ToolJet – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.