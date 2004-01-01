Bazarr on Sonarrin ja Radarrin kumppanisovellus, joka automatisoi koko tekstitysten työnkulun medialle kirjastossasi. Se valvoo kirjastoasi uuden sisällön varalta ja etsii, lataa ja järjestää automaattisesti tekstitykset haluamillasi kielillä yli 20 palveluntarjoajalta, mukaan lukien OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ja Podnapisi. Kun parempia tekstitysversioita tulee saataville, Bazarr päivittää ne automaattisesti – manuaalista etsintää ei tarvita.

Bazarrin käyttäminen omistetulla VPS:llä antaa sille jatkuvan käytettävyyden ja luotettavan julkisen IP-osoitteen, joita tarvitaan keskeytymättömään palveluntarjoajien käyttöön – kotiverkot dynaamisilla IP-osoitteilla voivat joutua tekstityspalveluntarjoajien estämiksi ajan myötä. Yhdistettynä tekstitysten synkronointityökaluihin, jotka korjaavat ajoitusvirheet, ja tukeen kuulovammaisille tarkoitetuille SDH-raidoille, Bazarr tarjoaa täydellisen tekstityskattavuuden jokaiselle medialle kirjastossasi.