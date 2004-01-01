Jopa 69 % alennus Bazarr tuotteelle

Ota Bazarr käyttöön yhdellä napsautuksella.

Automaattinen tekstitysten hallintakumppani Sonarrille ja Radarrille, joka lataa ja päivittää tekstityksiä koko mediakirjastostasi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Bazarr käyttöön yhdellä napsautuksella.

Bazarr – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
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21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Bazarr – mitä sillä voi rakentaa?

Bazarr on Sonarrin ja Radarrin kumppanisovellus, joka automatisoi koko tekstitysten työnkulun medialle kirjastossasi. Se valvoo kirjastoasi uuden sisällön varalta ja etsii, lataa ja järjestää automaattisesti tekstitykset haluamillasi kielillä yli 20 palveluntarjoajalta, mukaan lukien OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ja Podnapisi. Kun parempia tekstitysversioita tulee saataville, Bazarr päivittää ne automaattisesti – manuaalista etsintää ei tarvita.

Bazarrin käyttäminen omistetulla VPS:llä antaa sille jatkuvan käytettävyyden ja luotettavan julkisen IP-osoitteen, joita tarvitaan keskeytymättömään palveluntarjoajien käyttöön – kotiverkot dynaamisilla IP-osoitteilla voivat joutua tekstityspalveluntarjoajien estämiksi ajan myötä. Yhdistettynä tekstitysten synkronointityökaluihin, jotka korjaavat ajoitusvirheet, ja tukeen kuulovammaisille tarkoitetuille SDH-raidoille, Bazarr tarjoaa täydellisen tekstityskattavuuden jokaiselle medialle kirjastossasi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Bazarr – tärkeimmät ominaisuudet

Sonarr- ja Radarr-integraatio

Bazarr yhdistää suoraan olemassa olevaan arr-asetukseesi ja hakee automaattisesti tekstitykset jokaiselle elokuvalle tai jaksolle, kun se lisätään kirjastoosi.

20+ tekstityspalveluntarjoajaa

Hae OpenSubtitlesista, Subscenestä, Addic7edistä, Podnapisista ja monista muista samanaikaisesti maksimoidaksesi mahdollisuuden löytää tarkat tekstitykset omalla kielelläsi.

Automaattiset laadunparannukset

Kun parempi tekstitysversio julkaistaan jo kirjastossasi olevalle sisällölle, Bazarr korvaa olemassa olevan tiedoston automaattisesti ilman manuaalista puuttumista.

Tekstityksen synkronointi

Sisäänrakennetut synkronointityökalut säätävät tekstitysten ajoitusta vastaamaan ääniraitoja, korjaten yleisimmän syyn siihen, miksi tekstitykset tuntuvat olevan epäsynkassa, vaikka ne olisi ladattu luotettavista lähteistä.

Kuulovammaisten tuki

Suosi SDH- tai CC-raitoja saavutettavuuden vuoksi — Bazarr voi priorisoida kuulovammaisille tarkoitetut tekstitykset kaikilta palveluntarjoajilta jokaiselle kirjastosi kohteelle.

Bazarr – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
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