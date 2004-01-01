Ota Bazarr käyttöön yhdellä napsautuksella.
Automaattinen tekstitysten hallintakumppani Sonarrille ja Radarrille, joka lataa ja päivittää tekstityksiä koko mediakirjastostasi.
Bazarr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bazarr – mitä sillä voi rakentaa?
Bazarr on Sonarrin ja Radarrin kumppanisovellus, joka automatisoi koko tekstitysten työnkulun medialle kirjastossasi. Se valvoo kirjastoasi uuden sisällön varalta ja etsii, lataa ja järjestää automaattisesti tekstitykset haluamillasi kielillä yli 20 palveluntarjoajalta, mukaan lukien OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed ja Podnapisi. Kun parempia tekstitysversioita tulee saataville, Bazarr päivittää ne automaattisesti – manuaalista etsintää ei tarvita.
Bazarrin käyttäminen omistetulla VPS:llä antaa sille jatkuvan käytettävyyden ja luotettavan julkisen IP-osoitteen, joita tarvitaan keskeytymättömään palveluntarjoajien käyttöön – kotiverkot dynaamisilla IP-osoitteilla voivat joutua tekstityspalveluntarjoajien estämiksi ajan myötä. Yhdistettynä tekstitysten synkronointityökaluihin, jotka korjaavat ajoitusvirheet, ja tukeen kuulovammaisille tarkoitetuille SDH-raidoille, Bazarr tarjoaa täydellisen tekstityskattavuuden jokaiselle medialle kirjastossasi.
Bazarr – tärkeimmät ominaisuudet
Sonarr- ja Radarr-integraatio
Bazarr yhdistää suoraan olemassa olevaan arr-asetukseesi ja hakee automaattisesti tekstitykset jokaiselle elokuvalle tai jaksolle, kun se lisätään kirjastoosi.
20+ tekstityspalveluntarjoajaa
Hae OpenSubtitlesista, Subscenestä, Addic7edistä, Podnapisista ja monista muista samanaikaisesti maksimoidaksesi mahdollisuuden löytää tarkat tekstitykset omalla kielelläsi.
Automaattiset laadunparannukset
Kun parempi tekstitysversio julkaistaan jo kirjastossasi olevalle sisällölle, Bazarr korvaa olemassa olevan tiedoston automaattisesti ilman manuaalista puuttumista.
Tekstityksen synkronointi
Sisäänrakennetut synkronointityökalut säätävät tekstitysten ajoitusta vastaamaan ääniraitoja, korjaten yleisimmän syyn siihen, miksi tekstitykset tuntuvat olevan epäsynkassa, vaikka ne olisi ladattu luotettavista lähteistä.
Kuulovammaisten tuki
Suosi SDH- tai CC-raitoja saavutettavuuden vuoksi — Bazarr voi priorisoida kuulovammaisille tarkoitetut tekstitykset kaikilta palveluntarjoajilta jokaiselle kirjastosi kohteelle.
Bazarr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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