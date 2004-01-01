CodiMD on avoimen lähdekoodin, itse isännöity reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva markdown-editori, joka on rakennettu HackMD:n perustalle. Sen avulla useat tiimin jäsenet voivat muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti välittömällä synkronoinnilla, mikä tekee siitä ihanteellisen tekniseen dokumentaatioon, sprinttimuistiinpanoihin, arkkitehtuuripäätösrekistereihin ja kaikenlaiseen yhteistyöhön perustuvaan kirjoittamiseen. Jaetun näytön editori renderöi markdownin reaaliaikaisesti, joten kirjoittajat näkevät aina tarkalleen, miltä heidän sisältönsä näyttää.

CodiMD:n itseisännöinti tarkoittaa, että muistiinpanosi ja dokumenttisi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelimien kautta, mikä on tärkeää organisaatioille, jotka käsittelevät sisäisiä strategioita, asiakastietoja tai teknisiä määrityksiä. Kaikki tiedot pysyvät VPS-tuetussa PostgreSQL-tietokannassasi, ja sinä hallitset, kuka voi rekisteröityä ja käyttää alustaa. Tämä käyttöönotto yhdistää CodiMD-palvelimen PostgreSQL:n kanssa luotettavaa dokumenttien ja käyttäjien tallennusta varten.