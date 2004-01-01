Ota CodiMD käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva markdown-editori tiimeille dokumentaation, kokousmuistiinpanojen ja esitysten kirjoittamiseen yhdessä.
CodiMD – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CodiMD – mitä sillä voi rakentaa?
CodiMD on avoimen lähdekoodin, itse isännöity reaaliaikainen yhteistyöhön perustuva markdown-editori, joka on rakennettu HackMD:n perustalle. Sen avulla useat tiimin jäsenet voivat muokata samaa dokumenttia samanaikaisesti välittömällä synkronoinnilla, mikä tekee siitä ihanteellisen tekniseen dokumentaatioon, sprinttimuistiinpanoihin, arkkitehtuuripäätösrekistereihin ja kaikenlaiseen yhteistyöhön perustuvaan kirjoittamiseen. Jaetun näytön editori renderöi markdownin reaaliaikaisesti, joten kirjoittajat näkevät aina tarkalleen, miltä heidän sisältönsä näyttää.
CodiMD:n itseisännöinti tarkoittaa, että muistiinpanosi ja dokumenttisi eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen palvelimien kautta, mikä on tärkeää organisaatioille, jotka käsittelevät sisäisiä strategioita, asiakastietoja tai teknisiä määrityksiä. Kaikki tiedot pysyvät VPS-tuetussa PostgreSQL-tietokannassasi, ja sinä hallitset, kuka voi rekisteröityä ja käyttää alustaa. Tämä käyttöönotto yhdistää CodiMD-palvelimen PostgreSQL:n kanssa luotettavaa dokumenttien ja käyttäjien tallennusta varten.
CodiMD – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat kirjoittajat muokkaavat samaa asiakirjaa samanaikaisesti reaaliaikaisen synkronoinnin ja yksittäisten kohdistinilmaisimien avulla.
Monipuolinen Markdown-renderöinti
Renderöi kaavioita, UML-kaavioita, matemaattisia kaavoja, koodilohkoja syntaksikorostuksella ja upotettua mediaa markdownista.
Esitystila
Muunna mikä tahansa markdown-dokumentti esityskalvoiksi esityksiä varten poistumatta editorista.
Versiohistoria
Selaa ja palauta minkä tahansa asiakirjan aiempia versioita, jotta mikään yhteistyössä tehty muokkaus ei katoa pysyvästi.
Useita vientimuotoja
Vie asiakirjat PDF-, HTML- tai raakamuotoon sisällön jakamiseksi alustan ulkopuolelle tarvittaessa.
CodiMD – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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