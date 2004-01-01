Damselfly on palvelinpohjainen valokuvienhallintasovellus, joka on rakennettu erittäin suuria kirjastoja varten. Se indeksoi ylimmän tason kuvakansion, rakentaa pikkukuvia taustalla ja antaa sinun etsiä IPTC-avainsanojen, kansion nimien, EXIF-metadatan, kasvojen ja tunnistettujen kohteiden perusteella nopean Blazor WebAssembly -käyttöliittymän kautta. Kasvojentunnistus ja kohteen tunnistus toimivat paikallisesti ja offline-tilassa, ilman SaaS-riippuvuutta.

Damselflyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvien metatiedot, kasvovektorit ja kirjastorakenteen hallitsemassasi infrastruktuurissa julkisen valokuvapalvelun sijaan. Alusta käsittelee yli 500 000 kuvakatalogia alle sekunnin hauilla, tukee usean käyttäjän tilejä roolipohjaisilla oikeuksilla ja toimii yhdessä Damselfly Desktop -asiakasohjelman kanssa synkronointi-kannettavaan-muokkaustyönkulkujen mahdollistamiseksi.