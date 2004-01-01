Jopa 69 % alennus Damselfly tuotteelle

Asenna Damselfly yhdellä napsautuksella.

Palvelinpohjainen kuvienhallinta laitteessa tapahtuvalla kasvojentunnistuksella, kohteen tunnistuksella ja koko tekstin metatietohaulla.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,99  € /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Damselfly yhdellä napsautuksella.

Damselfly – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Damselfly – mitä sillä voi rakentaa?

Damselfly on palvelinpohjainen valokuvienhallintasovellus, joka on rakennettu erittäin suuria kirjastoja varten. Se indeksoi ylimmän tason kuvakansion, rakentaa pikkukuvia taustalla ja antaa sinun etsiä IPTC-avainsanojen, kansion nimien, EXIF-metadatan, kasvojen ja tunnistettujen kohteiden perusteella nopean Blazor WebAssembly -käyttöliittymän kautta. Kasvojentunnistus ja kohteen tunnistus toimivat paikallisesti ja offline-tilassa, ilman SaaS-riippuvuutta.

Damselflyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvien metatiedot, kasvovektorit ja kirjastorakenteen hallitsemassasi infrastruktuurissa julkisen valokuvapalvelun sijaan. Alusta käsittelee yli 500 000 kuvakatalogia alle sekunnin hauilla, tukee usean käyttäjän tilejä roolipohjaisilla oikeuksilla ja toimii yhdessä Damselfly Desktop -asiakasohjelman kanssa synkronointi-kannettavaan-muokkaustyönkulkujen mahdollistamiseksi.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Damselfly – tärkeimmät ominaisuudet

Paikallinen kasvojentunnistus

Suorittaa kasvojentunnistuksen ja -tunnistamisen kokonaan palvelimella ilman kolmannen osapuolen API-riippuvuutta, ryhmittelemällä valokuvia tunnistettujen henkilöiden perusteella henkilöperusteisia selaustyönkulkuja varten.

Objektintunnistus

Tunnistaa kirjastostasi kohteita, kohtauksia ja kuvien värejä, jotta haku sanalla "koira" tai "ranta" palauttaa vastaavia kuvia jopa ilman manuaalista tunnisteiden lisäämistä.

IPTC-avainsanojen taggaus

Nopeat, tuhoamattomat EXIF/IPTC-avainsanojen päivitykset ExifToolin kautta — JPEG-kuvia ei uudelleenkoodata tunnisteiden muuttuessa, mikä säilyttää alkuperäisen laadun.

Metatietojen kokotekstihaku

Alle sekunnin haku satojen tuhansien kuvien joukosta tunnisteen, kansion, tiedostonimen, kameran, objektiivin, aikavälin, suunnan ja muiden perusteella.

Valintakori

Tallenna kuvat hakutuloksista pysyvään koriin, lataa ne, vie ne vesileimojen kanssa tai synkronoi ne työpöydälle Damselfly-asiakasohjelman avulla.

Damselfly – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Omkar
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