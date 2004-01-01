Asenna Damselfly yhdellä napsautuksella.
Palvelinpohjainen kuvienhallinta laitteessa tapahtuvalla kasvojentunnistuksella, kohteen tunnistuksella ja koko tekstin metatietohaulla.
Damselfly – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Damselfly – mitä sillä voi rakentaa?
Damselfly on palvelinpohjainen valokuvienhallintasovellus, joka on rakennettu erittäin suuria kirjastoja varten. Se indeksoi ylimmän tason kuvakansion, rakentaa pikkukuvia taustalla ja antaa sinun etsiä IPTC-avainsanojen, kansion nimien, EXIF-metadatan, kasvojen ja tunnistettujen kohteiden perusteella nopean Blazor WebAssembly -käyttöliittymän kautta. Kasvojentunnistus ja kohteen tunnistus toimivat paikallisesti ja offline-tilassa, ilman SaaS-riippuvuutta.
Damselflyn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää valokuvien metatiedot, kasvovektorit ja kirjastorakenteen hallitsemassasi infrastruktuurissa julkisen valokuvapalvelun sijaan. Alusta käsittelee yli 500 000 kuvakatalogia alle sekunnin hauilla, tukee usean käyttäjän tilejä roolipohjaisilla oikeuksilla ja toimii yhdessä Damselfly Desktop -asiakasohjelman kanssa synkronointi-kannettavaan-muokkaustyönkulkujen mahdollistamiseksi.
Damselfly – tärkeimmät ominaisuudet
Paikallinen kasvojentunnistus
Suorittaa kasvojentunnistuksen ja -tunnistamisen kokonaan palvelimella ilman kolmannen osapuolen API-riippuvuutta, ryhmittelemällä valokuvia tunnistettujen henkilöiden perusteella henkilöperusteisia selaustyönkulkuja varten.
Objektintunnistus
Tunnistaa kirjastostasi kohteita, kohtauksia ja kuvien värejä, jotta haku sanalla "koira" tai "ranta" palauttaa vastaavia kuvia jopa ilman manuaalista tunnisteiden lisäämistä.
IPTC-avainsanojen taggaus
Nopeat, tuhoamattomat EXIF/IPTC-avainsanojen päivitykset ExifToolin kautta — JPEG-kuvia ei uudelleenkoodata tunnisteiden muuttuessa, mikä säilyttää alkuperäisen laadun.
Metatietojen kokotekstihaku
Alle sekunnin haku satojen tuhansien kuvien joukosta tunnisteen, kansion, tiedostonimen, kameran, objektiivin, aikavälin, suunnan ja muiden perusteella.
Valintakori
Tallenna kuvat hakutuloksista pysyvään koriin, lataa ne, vie ne vesileimojen kanssa tai synkronoi ne työpöydälle Damselfly-asiakasohjelman avulla.
Damselfly – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.