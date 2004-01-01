Asenna Vane yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuojaan keskittyvä tekoälyvastausmoottori, joka tuottaa viitattuja vastauksia käyttäen paikallisia LLM-malleja tai pilvipalveluntarjoajia omalla laitteistollasi.
Vane – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Vane – mitä sillä voi rakentaa?
Vane on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen vastausmoottori, joka toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Se yhdistää SearXNG-pohjaisen metahakutaustajärjestelmän valitsemaasi suureen kielimalliin – paikallisiin Ollama-malleihin tai pilvipalveluntarjoajiin, kuten OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ja Groq – syntetisoidakseen tarkkoja vastauksia viitattujen verkkolähteiden tukemana.
Vane-palvelun itseisännöinti pitää jokaisen hakukyselyn ja dokumentin latauksen omalla VPS-palvelimellasi. Kolmannen osapuolen kyselyjen lokitusta ei ole, ei käyttäjäkohtaisia tilauksia eikä läpinäkymätöntä sijoitusta – sinä valitset hakulähteet, mallin ja yksityisyyden tason, joka sopii tutkimustapaasi.
Vane – tärkeimmät ominaisuudet
Viitatut tekoälyvastaukset
Jokainen vastaus linkittyy takaisin taustalla oleviin lähteisiin, jolloin voit tarkistaa väitteet ja syventyä aiheeseen luottamatta sokeasti luotuun sisältöön.
Paikalliset ja pilvi-LLM:t
Aja avoimen lähdekoodin malleja paikallisesti Ollaman kautta, tai yhdistä OpenAI, Anthropic, Google Gemini ja Groq samasta verkkokäyttöliittymästä.
Niputettu SearXNG
Sisältää SearXNG-metahakuesiintymän, joten haut kootaan useista hakukoneista altistamatta niitä kaupallisille seurantatyökaluille.
Nopeus- ja laatutilat
Vaihda Nopeus-, Tasapaino- ja Laatu-tilojen välillä vaihtaaksesi vasteajan syvempään, monivaiheiseen tutkimukseen vaikeammissa kysymyksissä.
Tiedostojen lataukset ja löytäminen
Lataa PDF-tiedostoja, tekstitiedostoja ja kuvia kysyäksesi kysymyksiä omista asiakirjoistasi, tai selaa Discover-syötettä trendaavan sisällön löytämiseksi.
Hakuhistoria VPS:lläsi
Kaikki kyselyt, ladatut tiedostot ja chat-historia pysyvät palvelimellasi pysyvässä tallennustilassa — niitä ei koskaan synkronoida kolmannen osapuolen pilveen.
Vane – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.