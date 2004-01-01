Vane on avoimen lähdekoodin tekoälypohjainen vastausmoottori, joka toimii kokonaan hallitsemallasi infrastruktuurilla. Se yhdistää SearXNG-pohjaisen metahakutaustajärjestelmän valitsemaasi suureen kielimalliin – paikallisiin Ollama-malleihin tai pilvipalveluntarjoajiin, kuten OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ja Groq – syntetisoidakseen tarkkoja vastauksia viitattujen verkkolähteiden tukemana.

Vane-palvelun itseisännöinti pitää jokaisen hakukyselyn ja dokumentin latauksen omalla VPS-palvelimellasi. Kolmannen osapuolen kyselyjen lokitusta ei ole, ei käyttäjäkohtaisia tilauksia eikä läpinäkymätöntä sijoitusta – sinä valitset hakulähteet, mallin ja yksityisyyden tason, joka sopii tutkimustapaasi.