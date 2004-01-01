Asenna Eclipse Kura yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin Java/OSGi IoT-reuna-alusta kenttäväyläyhdyskäytäville, jossa on sisäänrakennettu Modbus-, OPC-UA-, BACnet- ja MQTT-yhteys.
Eclipse Kura – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Eclipse Kura – mitä sillä voi rakentaa?
Eclipse Kura on Java- ja OSGi-pohjainen kehys, joka muuttaa Linux-koneen hallituksi IoT-reunaportiksi. Se abstrahoi pois teollisuusprotokollien kyselyn, hyötykuormien normalisoinnin, offline-datan puskuroinnin ja telemetrian julkaisun pilvivälittäjälle, jotta integraattorit voivat keskittyä resurssien kytkemiseen ja liiketoimintalogiikan kirjoittamiseen putkitöiden sijaan.
Kuran ajaminen VPS:llä antaa teollisuusintegraattoreille, OEM-valmistajille ja IoT-konsulteille toistettavan testausympäristön yhdyskäytäväkokoonpanoille ennen niiden siirtämistä fyysiseen laitteistoon. Selaimella toimiva hallintakonsoli paljastaa etänä jokaisen johdinkaavion, ohjaimen ja pilviliittimen, joten voit prototyyppejä todellisia PLC-laitteita ja MQTT-välittäjiä vastaan ilman erillisten reunalaitteiden hankintaa.
Eclipse Kura – tärkeimmät ominaisuudet
Kenttäprotokolla-ajurit
Sisäänrakennetut ajurit Modbus TCP/RTU:lle, OPC-UA:lle, BACnetille, S7:lle ja CAN busille mahdollistavat PLC:iden ja antureiden kyselyn ilman mukautetun koodin kirjoittamista.
Visuaalinen johtokaavio
Kartoita ajurit, resurssit, suodattimet ja pilvijulkaisijat visuaalisena tiedonkulun kaaviona suoraan selainpohjaisessa hallintakonsolissa.
Pilviliittimet
Julkaise telemetriaa Eclipse Honoon, AWS IoT:hen, Azure IoT Hubiin tai mihin tahansa MQTT-välittäjään offline-puskuroinnilla ja tallenna ja välitä -toimituksella.
OSGi-ajoympäristö
Kuumakäyttöönotta langattomasti allekirjoitettuja nippuja ja ajuripaketteja laajentaaksesi yhdyskäytävän toimintaa ilman kehyksen uudelleenkäynnistystä.
Konttien orkestrointi
Hallitse työkuormakontteja yhdyskäytävällä samasta hallintakäyttöliittymästä yhdistäen reunaorkestroinnin perinteisiin Kura-tietovirtoihin.
Etähallinta
Määritä jokainen tilannevedos, ohjain ja tietoturvakäytäntö verkkokonsolista, jotta yhdyskäytävien joukko voidaan määrittää uudelleen yhdestä paikasta.
Eclipse Kura – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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