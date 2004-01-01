Eclipse Kura on Java- ja OSGi-pohjainen kehys, joka muuttaa Linux-koneen hallituksi IoT-reunaportiksi. Se abstrahoi pois teollisuusprotokollien kyselyn, hyötykuormien normalisoinnin, offline-datan puskuroinnin ja telemetrian julkaisun pilvivälittäjälle, jotta integraattorit voivat keskittyä resurssien kytkemiseen ja liiketoimintalogiikan kirjoittamiseen putkitöiden sijaan.

Kuran ajaminen VPS:llä antaa teollisuusintegraattoreille, OEM-valmistajille ja IoT-konsulteille toistettavan testausympäristön yhdyskäytäväkokoonpanoille ennen niiden siirtämistä fyysiseen laitteistoon. Selaimella toimiva hallintakonsoli paljastaa etänä jokaisen johdinkaavion, ohjaimen ja pilviliittimen, joten voit prototyyppejä todellisia PLC-laitteita ja MQTT-välittäjiä vastaan ilman erillisten reunalaitteiden hankintaa.