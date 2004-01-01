Asenna Diun yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt työkalu, joka valvoo Docker-kuvien päivityksiä ja lähettää ilmoituksia haluamaasi kanavaan.
Diun – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Diun – mitä sillä voi rakentaa?
Diun (Docker Image Update Notifier) on kevyt komentorivityökalu, joka tarkkailee Docker-kuviasi ja ilmoittaa sinulle heti, kun uusi versio julkaistaan rekisteriin. Se tukee Docker Hubia, GitHub Container Registryä, GitLabia, Quayta ja yksityisiä rekistereitä, tarkistaen konfiguroitavalla cron-aikataululla, jossa on hajautusta kuormituksen tasaamiseksi.
Diunin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että se toimii jatkuvasti konttiesi rinnalla, täydellä pääsyllä Docker-pistokkeeseen automaattista konttien löytämistä varten. Hallitset ilmoitusten reititystä — Slack, Discord, sähköposti, webhookit ja paljon muuta — lähettämättä kuvan metatietoja kolmannen osapuolen valvontapalveluihin.
Diun – tärkeimmät ominaisuudet
Automaattinen kuvan valvonta
Löytää ja tarkkailee kaikkia käynnissä olevia kontteja oletuksena, joten uusia käyttöönottoja seurataan ilman manuaalista konfigurointia.
Joustavat ilmoitukset
Tukee Slackia, Discordia, sähköpostia, webhookeja ja muita kanavia, jotta päivityshälytykset tavoittavat tiimisi missä tahansa he työskentelevätkin.
Cron-pohjainen ajoitus
Tarkistukset suoritetaan määritettävän aikataulun mukaisesti valinnaisella hajautuksella, jotta vältetään rekisterien kuormittaminen ruuhka-aikoina.
Monirekisterituki
Toimii Docker Hubin, GitHubin, GitLabin, Quayn ja yksityisten rekisterien kanssa, kattaen koko konttikuvien hallinnan.
Diun – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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