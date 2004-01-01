Ota Redis Commander käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Verkkopohjainen Redisin hallintakäyttöliittymä avainten selaamiseen, arvojen muokkaamiseen ja Redisin tietokannan valvontaan mistä tahansa selaimesta.
Redis Commander – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Redis Commander – mitä sillä voi rakentaa?
Redis Commander on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Redis-tietokantojen hallintaan. Se tarjoaa puumaisen selaimen avaruuksien selaamiseen, sisäiset editorit merkkijonoille, hajautuksille, listoille, joukoille ja järjestetyille joukoille sekä sisäänrakennetun komentokonsolin mielivaltaisten Redis-komentojen suorittamiseen. Palvelintilastot – muistin käyttö, yhdistetyt asiakkaat, osumaprosentit – ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä hallintapaneelissa.
Tämä käyttöönotto niputtaa Redis Commanderin Redis 7 -instanssin kanssa, joten saat täysin toimivan avain-arvo-tietovaraston ja sen hallintakäyttöliittymän yhdessä pinossa. HTTP basic auth suojaa verkkokäyttöliittymää luvattomalta käytöltä, ja Redis-instanssi on suojattu luodulla salasanalla, joten se ei ole paljastettu ilman tunnistetietoja.
Redis Commander – tärkeimmät ominaisuudet
Avainselain
Selaa koko Redis-avaruuttasi puunäkymässä, hae mallin mukaan ja tarkastele tai muokkaa mitä tahansa arvoa suoraan selaimessa kirjoittamatta Redis-komentoja.
Kaikki tietotyypit
Tarkastele ja muokkaa merkkijonoja, hajautustauluja, luetteloita, joukkoja, järjestettyjä joukkoja ja streameja tyyppitietoisten editorien avulla, jotka näyttävät tiedot jäsennetyssä, luettavassa muodossa.
Komentoikkuna
Suorita mielivaltaisia Redis-komentoja sisäänrakennetusta konsolista ja näe vastaus välittömästi — hyödyllinen virheenkorjaukseen, hallintaan ja kertaluonteisiin tietotoimintoihin.
Palvelimen tilastot
Kojelauta näyttää reaaliaikaiset Redis-palvelimen mittarit, mukaan lukien muistin kulutuksen, avaimen osumis-/ohitusprosentit, yhdistetyt asiakkaat ja käyttöajan yhdellä silmäyksellä.
HTTP Basic Auth
Verkkokäyttöliittymä on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, mikä estää luvattoman pääsyn Redis-tietoihisi selaimen käyttöliittymän kautta.
Redis Commander – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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