Redis Commander on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä Redis-tietokantojen hallintaan. Se tarjoaa puumaisen selaimen avaruuksien selaamiseen, sisäiset editorit merkkijonoille, hajautuksille, listoille, joukoille ja järjestetyille joukoille sekä sisäänrakennetun komentokonsolin mielivaltaisten Redis-komentojen suorittamiseen. Palvelintilastot – muistin käyttö, yhdistetyt asiakkaat, osumaprosentit – ovat nähtävissä yhdellä silmäyksellä hallintapaneelissa.

Tämä käyttöönotto niputtaa Redis Commanderin Redis 7 -instanssin kanssa, joten saat täysin toimivan avain-arvo-tietovaraston ja sen hallintakäyttöliittymän yhdessä pinossa. HTTP basic auth suojaa verkkokäyttöliittymää luvattomalta käytöltä, ja Redis-instanssi on suojattu luodulla salasanalla, joten se ei ole paljastettu ilman tunnistetietoja.