Asenna Phoenix yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoälyn observointialusta LLM-sovellusten ja tekoälyagenttien jäljittämiseen, arviointiin ja valvontaan tuotannossa.
Phoenix – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Phoenix – mitä sillä voi rakentaa?
Phoenix on avoimen lähdekoodin tekoälyn observointialusta, jonka Arize AI on rakentanut tiimeille, jotka kehittävät sovelluksia suurilla kielimalleilla, agenteilla ja hakupipelineillä. Se tallentaa jokaisen sovelluksesi tuottaman jäljen standardin OpenTelemetry-instrumentoinnin avulla, tuoden esiin viiveen, tokenien käytön ja vastausten laadun, jotta insinöörit voivat havaita regressiot ennen kuin ne tavoittavat asiakkaat. Valmiiden integraatioiden ansiosta LangChainin, LlamaIndexin, OpenAI:n, Anthropicin ja useimpien muiden tekoälykehysten kanssa Phoenix sopii olemassa oleviin pipelineihin ilman koodin uudelleenkirjoitusta.
Phoenixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteet, mallin tuotokset ja hakukontekstin hallitsemassasi infrastruktuurissa. Jälkikohtaisia maksuja tai tietojen sijaintirajoituksia ei ole – tallenna niin paljon telemetriatietoa kuin levytilasi sallii.
Phoenix – tärkeimmät ominaisuudet
OpenTelemetry-jäljitys
Tallenna jokaisen LLM-kutsun, työkalun kutsumisen ja hakuvaiheen koko suorituspuu käyttäen standardia OTLP-protokollaa.
Arviointikehys
Aja LLM-tuomari- ja koodipohjaisia arvioijia eri aineistoilla arvioidaksesi vastausten laatua ja havaitaksesi regressioita ennen käyttöönottoa.
Kehotehiekkalaatikko
Iteroi kehotteita rinnakkain eri mallien ja parametrien välillä koskematta sovelluskoodiin tai uudelleenkäyttöönottoon.
Kehysintegraatiot
Valmis instrumentointi LangChainille, LlamaIndexille, DSPylle, Haystackille, OpenAI:lle, Anthropicille, Bedrockille ja Vertex AI:lle.
Aineisto-kokeilut
Rakenna tietojoukkoja tuotantojäljityksistä ja toista ne uusia kehotteita tai malliversioita vastaan vertaillaksesi tuloksia.
Upotusanalyysi
Tarkastele haun laatua upotusvisualisoinneilla, jotka paljastavat poikkeamia, klustereita ja heikosti relevantteja tuloksia.
Phoenix – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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