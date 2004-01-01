Phoenix on avoimen lähdekoodin tekoälyn observointialusta, jonka Arize AI on rakentanut tiimeille, jotka kehittävät sovelluksia suurilla kielimalleilla, agenteilla ja hakupipelineillä. Se tallentaa jokaisen sovelluksesi tuottaman jäljen standardin OpenTelemetry-instrumentoinnin avulla, tuoden esiin viiveen, tokenien käytön ja vastausten laadun, jotta insinöörit voivat havaita regressiot ennen kuin ne tavoittavat asiakkaat. Valmiiden integraatioiden ansiosta LangChainin, LlamaIndexin, OpenAI:n, Anthropicin ja useimpien muiden tekoälykehysten kanssa Phoenix sopii olemassa oleviin pipelineihin ilman koodin uudelleenkirjoitusta.

Phoenixin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kehotteet, mallin tuotokset ja hakukontekstin hallitsemassasi infrastruktuurissa. Jälkikohtaisia maksuja tai tietojen sijaintirajoituksia ei ole – tallenna niin paljon telemetriatietoa kuin levytilasi sallii.