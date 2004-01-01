Asenna RosarioSIS yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin opiskelijatietojärjestelmä arvosanojen, lukujärjestysten, läsnäolojen, laskutuksen ja ruokapalveluiden hallintaan.
RosarioSIS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RosarioSIS – mitä sillä voi rakentaa?
RosarioSIS on ilmainen, avoimen lähdekoodin opiskelijatietojärjestelmä, joka on rakennettu kouluille, koulupiireille ja koulutuskeskuksille, joiden on hallittava opiskelijan koko elinkaarta yhdessä paikassa. Se kattaa opiskelijavalinnat, aikataulutuksen, arvosanaraportoinnin, läsnäolon, kurinpidon, laskutuksen, ruokapalvelut ja yli tusina muuta moduulia – kaikki käytettävissä responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka toimii puhelimilla, tableteilla ja pöytätietokoneilla.
RosarioSISin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset opiskelijatiedot, arvosanat ja taloudelliset tiedot suorassa hallinnassasi, ilman opiskelijakohtaisia maksuja tai pilvipalveluntarjoajan lukitusta. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n ja on esikonfiguroitu Traefik-tunnisteilla automaattista HTTPS-reititystä varten.
RosarioSIS – tärkeimmät ominaisuudet
Arvosanat ja todistukset
Seuraa tehtäviä, painotettuja arvosanalaskelmia, arviointijaksoja ja luo tulostettavia todistuksia ja opintosuoritusotteita suoraan järjestelmästä.
Läsnäoloseuranta
Kirjaa päivittäinen ja kurssikohtainen läsnäolo mukautetuilla koodeilla, aja sitten poissaoloraportteja ja ilmoita vanhemmille automaattisesti sähköpostitse.
Aikataulutus ja kierto
Luo pääaikatauluja, hallitse kurssipyyntöjä ja jaa opiskelijat ryhmiin ristiriitojen havaitsemisen sekä tila- ja opettajarajoitusten avulla.
Laskutus ja ruokapalvelu
Hallinnoi lukukausimaksuja, laskuja, maksuja ja ruokalan ateriasuunnitelmia opiskelijakohtaisilla tili saldoilla ja tulostettavilla tiliotteilla.
Vanhempien ja opiskelijoiden portaalit
Anna perheille omat kirjautumistunnukset nähdäkseen arvosanat, aikataulut, läsnäolon ja tehtävät paljastamatta taustatoimiston henkilökunnan työnkulkuja.
Monikielinen ja modulaarinen
Saatavilla englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja muilla kielillä, valinnaisilla lisäosilla verkkokokeita, opintosuoritusotteita ja mukautettujen raporttien luontityökaluja varten.
RosarioSIS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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