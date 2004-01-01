RosarioSIS on ilmainen, avoimen lähdekoodin opiskelijatietojärjestelmä, joka on rakennettu kouluille, koulupiireille ja koulutuskeskuksille, joiden on hallittava opiskelijan koko elinkaarta yhdessä paikassa. Se kattaa opiskelijavalinnat, aikataulutuksen, arvosanaraportoinnin, läsnäolon, kurinpidon, laskutuksen, ruokapalvelut ja yli tusina muuta moduulia – kaikki käytettävissä responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, joka toimii puhelimilla, tableteilla ja pöytätietokoneilla.

RosarioSISin itseisännöinti VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset opiskelijatiedot, arvosanat ja taloudelliset tiedot suorassa hallinnassasi, ilman opiskelijakohtaisia maksuja tai pilvipalveluntarjoajan lukitusta. Käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n ja on esikonfiguroitu Traefik-tunnisteilla automaattista HTTPS-reititystä varten.