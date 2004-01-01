Yhden napsautuksen Cap-asennus.
Yksityisyys edellä -periaatteella toimiva avoimen lähdekoodin CAPTCHA-vaihtoehto, joka käyttää työn todistusta visuaalisten pulmien sijaan — ei seurantaa, ei evästeitä, ei ulkoisia kutsuja.
Cap – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cap – mitä sillä voi rakentaa?
Cap on kevyt avoimen lähdekoodin CAPTCHA-vaihtoehto, joka suojaa lomakkeita ja API-rajapintoja boteilta käyttämällä työn todistusta visuaalisten pulmien sijaan. Sen sijaan, että käyttäjiä pyydettäisiin tunnistamaan liikennevaloja tai suojateitä, Cap suorittaa hiljaisen SHA-256-haasteen WebAssemblyssä — ratkaisten sen millisekunneissa todellisille käyttäjille samalla kun se tekee automaattisesta lähetyksestä laskennallisesti kallista boteille. Evästeitä ei aseteta, käyttäytymistietoja ei kerätä, eikä pyyntöjä lähde omalta palvelimeltasi.
Capin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan bottisuojaukseesi ilman tarkistuskohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta palveluista kuten Google reCAPTCHA tai Cloudflare Turnstile. Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli tarjoaa haasteanalytiikkaa ja sivustoavaimen hallintaa.
Cap – tärkeimmät ominaisuudet
Työn todistuksen haasteet
SHA-256-laskenta suoritetaan huomaamattomasti WebAssemblyssa, mikä tekee bottisuojauksesta näkymättömän todellisille käyttäjille ja nostaa samalla automatisoitujen hyökkäysten kustannuksia.
Ei seurantaa
Evästeitä ei aseteta, käyttäytymiseen perustuvia sormenjälkiä ei kerätä, eikä tietoja lähetetä kolmannen osapuolen palvelimille — täysin GDPR-yhteensopiva suunnittelunsa puolesta.
Hallintapaneeli
Seuraa haasteiden suoritusasteita, hallinnoi sivustoavaimia ja tarkastele bottitoiminnan mittareita sisäänrakennetun analytiikan hallintapaneelin kautta.
Kevyt pienoisohjelma
Asiakaspuolen pienoisohjelma on vain noin 20 kt, mikä lisää sivun kokoa vain vähän mihin tahansa sivustoon tai sovellukseen, joka sen upottaa.
API-edellä-suunnittelu
Vahvista haastepoletit palvelinpuolella yksinkertaisen REST-rajapinnan kautta, tehden Capista integroitavissa minkä tahansa kielen tai kehysympäristön kanssa.
Cap – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.