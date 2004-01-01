Cap on kevyt avoimen lähdekoodin CAPTCHA-vaihtoehto, joka suojaa lomakkeita ja API-rajapintoja boteilta käyttämällä työn todistusta visuaalisten pulmien sijaan. Sen sijaan, että käyttäjiä pyydettäisiin tunnistamaan liikennevaloja tai suojateitä, Cap suorittaa hiljaisen SHA-256-haasteen WebAssemblyssä — ratkaisten sen millisekunneissa todellisille käyttäjille samalla kun se tekee automaattisesta lähetyksestä laskennallisesti kallista boteille. Evästeitä ei aseteta, käyttäytymistietoja ei kerätä, eikä pyyntöjä lähde omalta palvelimeltasi.

Capin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi antaa sinulle täyden hallinnan bottisuojaukseesi ilman tarkistuskohtaisia maksuja ja ilman riippuvuutta palveluista kuten Google reCAPTCHA tai Cloudflare Turnstile. Järjestelmänvalvojan hallintapaneeli tarjoaa haasteanalytiikkaa ja sivustoavaimen hallintaa.