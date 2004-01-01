Cassandra Reaper on de facto avoimen lähdekoodin työkalu Apache Cassandra -korjausten orkestrointiin yhden datakeskuksen ja usean sivuston klustereissa. Alun perin Spotifyn luoma ja The Last Picklen ylläpitämä Reaper jakaa suuret korjaukset hallittaviin yksiköihin, suorittaa ne opportunistisesti solmujen välillä ja jatkaa turvallisesti vikojen jälkeen – korvaten hauraat cron-pohjaiset nodetool-skriptit tilallisella, havainnoitavalla työnkululla.

Reaperin itseisännöinti VPS:lläsi antaa operaattoreille oman ohjaustason verkkokäyttöliittymällä, REST API:lla ja mittaripisteellä. Tämä käyttöönotto sisältää Apache Cassandra -solmun, jotta voit yhdistää, ajoittaa ja suorittaa korjauksia välittömästi, ja rekisteröidä sitten tarvittaessa muita tuotantoklustereita JMX:n kautta.