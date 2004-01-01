Ota Cassandra Reaper käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Keskitetty korjausaikatauluttaja ja verkkokäyttöliittymä Apache Cassandra -klustereiden pitämiseksi terveinä ja johdonmukaisina.
Cassandra Reaper – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Cassandra Reaper – mitä sillä voi rakentaa?
Cassandra Reaper on de facto avoimen lähdekoodin työkalu Apache Cassandra -korjausten orkestrointiin yhden datakeskuksen ja usean sivuston klustereissa. Alun perin Spotifyn luoma ja The Last Picklen ylläpitämä Reaper jakaa suuret korjaukset hallittaviin yksiköihin, suorittaa ne opportunistisesti solmujen välillä ja jatkaa turvallisesti vikojen jälkeen – korvaten hauraat cron-pohjaiset nodetool-skriptit tilallisella, havainnoitavalla työnkululla.
Reaperin itseisännöinti VPS:lläsi antaa operaattoreille oman ohjaustason verkkokäyttöliittymällä, REST API:lla ja mittaripisteellä. Tämä käyttöönotto sisältää Apache Cassandra -solmun, jotta voit yhdistää, ajoittaa ja suorittaa korjauksia välittömästi, ja rekisteröidä sitten tarvittaessa muita tuotantoklustereita JMX:n kautta.
Cassandra Reaper – tärkeimmät ominaisuudet
Segmentoidut korjaukset
Jaa korjaukset pieniin alueisiin ja suorita ne opportunistisesti solmujen välillä välttääksesi klusterin ylikuormituksen.
Korjausaikataulutus
Ajoita toistuvat korjaukset avaruuskohtaisesti määritettävällä intensiteetillä, rinnakkaisuudella ja segmenttimäärillä.
Moniklusterihallinta
Rekisteröi ja hallitse korjauksia useille Cassandra-klustereille yhdestä verkkokäyttöliittymästä ja REST-rajapinnasta.
Keskeytä ja jatka
Tilalliset korjausajot voidaan keskeyttää, jatkaa ja palauttaa uudelleenkäynnistysten jälkeen menettämättä edistystä.
Mittarit ja havaittavuus
Sisäänrakennetut Dropwizard-mittarit näyttävät korjauksen edistymisen, segmentin tilan ja JMX-klusterin tilan valvontaa varten.
Cassandra Reaper – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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