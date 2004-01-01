dashdot on kevyt, avoimen lähdekoodin palvelinohjauspaneeli, joka on rakennettu itse isännöijille, jotka haluavat kauniin ja yhdellä silmäyksellä näkyvän yleiskuvan VPS:nsä elintärkeistä tiedoista. Toisin kuin täydelliset valvontapinon ratkaisut, jotka vaativat tietokantoja, agentteja ja monimutkaista konfigurointia, dashdot toimii yhtenä konttina – ota se käyttöön, ja suorittimen kuormitus, RAM-muistin käyttö, tallennuskapasiteetti ja verkon läpäisykyky näkyvät välittömästi ilman asennusta.

Lasimainen käyttöliittymä on suunniteltu kiinnitettäväksi selainvälilehteen tai näytettäväksi seinälle asennetulla näytöllä. Koska se lukee järjestelmän mittarit suoraan isännältä, kaikki pysyy omassa infrastruktuurissasi – ei ulkoista telemetriaa, ei vaadittavia tilejä, eikä tietoja poistu palvelimeltasi.