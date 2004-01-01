Asenna dashdot yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen palvelimen hallintapaneeli, joka näyttää reaaliaikaiset suorittimen, RAM-muistin, tallennustilan ja verkon tilastot modernilla lasimaisella muotoilulla.
dashdot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
dashdot – mitä sillä voi rakentaa?
dashdot on kevyt, avoimen lähdekoodin palvelinohjauspaneeli, joka on rakennettu itse isännöijille, jotka haluavat kauniin ja yhdellä silmäyksellä näkyvän yleiskuvan VPS:nsä elintärkeistä tiedoista. Toisin kuin täydelliset valvontapinon ratkaisut, jotka vaativat tietokantoja, agentteja ja monimutkaista konfigurointia, dashdot toimii yhtenä konttina – ota se käyttöön, ja suorittimen kuormitus, RAM-muistin käyttö, tallennuskapasiteetti ja verkon läpäisykyky näkyvät välittömästi ilman asennusta.
Lasimainen käyttöliittymä on suunniteltu kiinnitettäväksi selainvälilehteen tai näytettäväksi seinälle asennetulla näytöllä. Koska se lukee järjestelmän mittarit suoraan isännältä, kaikki pysyy omassa infrastruktuurissasi – ei ulkoista telemetriaa, ei vaadittavia tilejä, eikä tietoja poistu palvelimeltasi.
dashdot – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset järjestelmämittarit
Reaaliaikainen suorittimen kuormitus, RAM-muistin käyttö, tallennuskapasiteetti ja verkon suorituskyky päivittyvät jatkuvasti, jotta näet palvelimesi nykyisen tilan yhdellä silmäyksellä.
Määritysvapaa käyttöönotto
Ei tietokantaa, ei agentteja, ei asennusvelhoa — yksi säilö käynnistyy ja palvelimesi tilastot ilmestyvät välittömästi ilman manuaalista määritystä.
Suorittimen lämpötilan valvonta
Laitteiston lämpötila-anturit luetaan suoraan isännästä, antaen sinulle varhaisen varoituksen lämpöongelmista ennen kuin ne vaikuttavat suorituskykyyn.
Lasimorfismi-muotoilu
Huurtuneen lasin käyttöliittymä on suunniteltu kiinnitettäväksi selainvälilehteen tai näytettäväksi erillisellä näytöllä reaaliaikaisena palvelimen tilatauluna.
Kevyt jalanjälki
dashdot käyttää minimaalisesti omaa suoritinta ja RAM-muistia, joten valvontaan liittyvä kuormitus ei merkittävästi vaikuta resursseihin, joita se mittaa.
dashdot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.