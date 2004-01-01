Lightdash on avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta, joka on suunniteltu toimimaan natiivisti dbt:n (data build tool) kanssa. Sen sijaan, että mittarimääritykset rakennettaisiin uudelleen BI-työkalun sisällä, Lightdash lukee olemassa olevat dbt-mallisi, testisi ja dokumentaatiosi luodakseen automaattisesti tutkimusrajapinnan ja mittarikerroksen – pitäen analytiikkalogiikan versionhallittuna koodissa, minne se kuuluukin. Tiimit voivat rakentaa koontinäyttöjä, suorittaa ad hoc -kyselyitä ja ajoittaa raporttien toimituksia ilman, että heidän dbt-projektissaan jo tehtyä työtä tarvitsee monistaa.

Toisin kuin yleiskäyttöiset BI-työkalut, Lightdashin totuuden lähde -lähestymistapa tarkoittaa, että kun dbt-malli muuttuu, kaikki siihen perustuvat kaaviot päivittyvät automaattisesti. Lightdashin itseisännöinti antaa analytiikkatiimeille täyden hallinnan datainfrastruktuuriinsa ilman, että kyselytuloksia tarvitsee reitittää kolmannen osapuolen pilvialustojen kautta.