Asenna Lightdash yhdellä napsautuksella.
dbt:n ympärille rakennettu avoimen lähdekoodin BI-alusta, joka muuttaa datamallisi välittömästi hallintapaneeleiksi ja kaavioiksi.
Lightdash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Lightdash – mitä sillä voi rakentaa?
Lightdash on avoimen lähdekoodin liiketoimintatiedon alusta, joka on suunniteltu toimimaan natiivisti dbt:n (data build tool) kanssa. Sen sijaan, että mittarimääritykset rakennettaisiin uudelleen BI-työkalun sisällä, Lightdash lukee olemassa olevat dbt-mallisi, testisi ja dokumentaatiosi luodakseen automaattisesti tutkimusrajapinnan ja mittarikerroksen – pitäen analytiikkalogiikan versionhallittuna koodissa, minne se kuuluukin. Tiimit voivat rakentaa koontinäyttöjä, suorittaa ad hoc -kyselyitä ja ajoittaa raporttien toimituksia ilman, että heidän dbt-projektissaan jo tehtyä työtä tarvitsee monistaa.
Toisin kuin yleiskäyttöiset BI-työkalut, Lightdashin totuuden lähde -lähestymistapa tarkoittaa, että kun dbt-malli muuttuu, kaikki siihen perustuvat kaaviot päivittyvät automaattisesti. Lightdashin itseisännöinti antaa analytiikkatiimeille täyden hallinnan datainfrastruktuuriinsa ilman, että kyselytuloksia tarvitsee reitittää kolmannen osapuolen pilvialustojen kautta.
Lightdash – tärkeimmät ominaisuudet
dbt-natiivi metriikkakerros
Lightdash lukee olemassa olevia dbt-malleja, testejä ja YAML-dokumentaatiota luodakseen tutkimuskäyttöliittymän, poistaen tarpeen määritellä mittareita uudelleen erillisessä BI-työkalussa.
Ad hoc SQL-selain
Suorita ad hoc -kyselyitä tietovarastostasi suoraan selaimesta, sarakemääritykset ja testitulokset haetaan automaattisesti dbt-metatiedoista.
Ajastettu raportin toimitus
Määritä toistuvat hallintapaneelin tilannekuvat toimitettavaksi sähköpostiin tai Slackiin aikataulun mukaisesti, pitäen sidosryhmät ajan tasalla ilman manuaalisia vientiä tai latauksia.
Tekoälypohjainen data-apuri
Esitä kysymyksiä tiedoistasi luonnollisella kielellä ja saat kaavioehdotuksia, jotka perustuvat dbt-projektissasi jo määriteltyyn mittarikerrokseen.
Versiohallittu analytiikka
Analytiikan määritykset sijaitsevat dbt-koodissa datamalliesi rinnalla, tehden kaavio- ja mittarimuutoksista tarkistettavia, verrattavissa olevia ja käyttöönotettavia standardien Git-työnkulkujen kautta.
Lightdash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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