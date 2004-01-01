LibreChat on itse isännöity ChatGPT-vaihtoehto, jolla on yli 15 000 GitHub-tähteä ja joka tarjoaa yhden, hiotun käyttöliittymän useiden tekoälypalveluntarjoajien kanssa vuorovaikutukseen. Se tukee OpenAI GPT -malleja, Anthropic Claudea, Google Geminiä, Azure OpenAIta ja paikallisesti isännöityjä malleja Ollaman kautta – kaikki yhdestä käyttöönotosta, ilman hyppelyä eri toimittajien hallintapaneelien välillä.

Tämä malli sisältää täydellisen LibreChat-pinon: MongoDB keskustelujen tallennukseen, MeiliSearch koko tekstin kattavaan chat-historian hakuun ja PostgreSQL-vektoritietokannan RAG-dokumenttikyselyihin. Sen ajaminen omalla VPS:llä pitää arkaluontoiset keskustelut omassa infrastruktuurissasi antaen samalla täyden hallinnan API-avaimiin, käyttäjäoikeuksiin ja kustannusten hallintaan.