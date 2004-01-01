Asenna LibreChat yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tekoäly-chat-alusta, joka tarjoaa yhtenäisen käyttöliittymän OpenAI:lle, Anthropicille, Google Geminille ja paikallisille malleille.
LibreChat – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LibreChat – mitä sillä voi rakentaa?
LibreChat on itse isännöity ChatGPT-vaihtoehto, jolla on yli 15 000 GitHub-tähteä ja joka tarjoaa yhden, hiotun käyttöliittymän useiden tekoälypalveluntarjoajien kanssa vuorovaikutukseen. Se tukee OpenAI GPT -malleja, Anthropic Claudea, Google Geminiä, Azure OpenAIta ja paikallisesti isännöityjä malleja Ollaman kautta – kaikki yhdestä käyttöönotosta, ilman hyppelyä eri toimittajien hallintapaneelien välillä.
Tämä malli sisältää täydellisen LibreChat-pinon: MongoDB keskustelujen tallennukseen, MeiliSearch koko tekstin kattavaan chat-historian hakuun ja PostgreSQL-vektoritietokannan RAG-dokumenttikyselyihin. Sen ajaminen omalla VPS:llä pitää arkaluontoiset keskustelut omassa infrastruktuurissasi antaen samalla täyden hallinnan API-avaimiin, käyttäjäoikeuksiin ja kustannusten hallintaan.
LibreChat – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalveluntarjoajan tekoälypääsy
Yhdistä OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini-, Azure OpenAI- ja paikalliset Ollama-mallit ja vaihda niiden välillä yhden chat-istunnon aikana.
RAG-dokumenttikyselyt
Lataa asiakirjoja ja tee niihin kyselyitä millä tahansa yhdistetyllä tekoälymallilla käyttäen sisäänrakennettua pgvector-pohjaista hakupipelineä.
Keskusteluhaku
Löydä menneet keskustelut välittömästi MeiliSearchin tehostamalla kokotekstihaulla koko keskusteluhistoriastasi.
Käyttäjähallinta
Rekisteröi useita käyttäjiä sähköposti/salasana-kirjautumisella, hallitse API-avaimen käyttöä keskitetysti ja seuraa käyttäjäkohtaista tunnusten kulutusta.
Täydellinen yksityisyys
Kaikki tekoälykeskustelut ja ladatut asiakirjat pysyvät VPS-palvelimellasi — kolmansien osapuolten tiedonkeruuta ei tapahdu valitsemiesi tekoälypalveluntarjoajien API-rajapintojen ulkopuolella.
LibreChat – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.