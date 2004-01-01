Asenna LinkStack yhden napsautuksen asennuksella.
Itse ylläpidettävä linkkialusta bioon, jolla voi rakentaa brändättyjä laskeutumissivuja rajoittamattomilla linkeillä ja täydellä suunnittelun hallinnalla.
LinkStack – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LinkStack – mitä sillä voi rakentaa?
LinkStack on avoimen lähdekoodin linkki-biossa-alusta, jonka avulla sisällöntuottajat, yritykset ja organisaatiot voivat keskittää kaikki tärkeät linkkinsä yhdelle mukautettavalle aloitussivulle. PHP:lle ja Laravelille rakennettu LinkStack tarjoaa rajattomasti linkkejä, mukautettuja teemoja, sosiaalisen median kuvakkeita, klikkausanalyysejä ja monen käyttäjän tuen heti käyttövalmiina – ominaisuuksia, jotka kaupalliset vaihtoehdot, kuten Linktree, yleensä lukitsevat maksullisten tasojen taakse.
LinkStackin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää kävijäanalytiikan, klikkaustiedot ja sivun konfiguraation täysin hallinnassasi, ilman sivukohtaisia tilausmaksuja, ilman mainoksia ilmaisilla tasoilla ja ilman riskiä, että kolmannen osapuolen alusta keskeyttää biosi linkin. Yhdistä mukautettu verkkotunnus Traefikin kautta, ja sivusta tulee täysin brändätty osa omaa infrastruktuuriasi.
LinkStack – tärkeimmät ominaisuudet
Rajaton linkit
Lisää niin monta linkkiä, osiota ja sivua kuin tarvitset ilman kuukausittaisia rajoituksia, kohteiden enimmäismääriä tai linkkikohtaisia maksuja SaaS-palveluntarjoajalta.
Mukautetut teemat
Valitse sisäänrakennetuista teemoista tai muokkaa sivujen ulkoasua kokonaan mukautetuilla CSS-tyyleillä, taustoilla, painikkeiden muodoilla ja animaatioilla brändiäsi vastaavaksi.
Sisäänrakennettu analytiikka
Seuraa sivun katselukertoja ja linkkikohtaisia klikkausmääriä hallintapaneelissa ilman kolmannen osapuolen seurantapikselien lisäämistä kävijöidesi selaimiin.
Monikäyttäjätuki
Isännöi sivuja kokonaisille tiimeille tai toimistoille erillisillä käyttäjätileillä, roolipohjaisella pääsyllä ja keskitetyllä hallinnolla yhdessä instanssissa.
Sosiaalisen median ja mukautetut kuvakkeet
Lisää kuvakkeet tärkeimmille sosiaalisille verkostoille sekä mukautetut ladatut kuvakkeet, jotta linkit pysyvät visuaalisesti johdonmukaisina ja heti tunnistettavina.
Yhden klikkauksen päivitysohjelma
Ota uudet julkaisut käyttöön suoraan hallintapaneelista sisäänrakennetun päivitystyökalun avulla, pitäen instanssisi ajan tasalla ilman säilön uudelleenrakentamista.
LinkStack – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.