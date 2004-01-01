NodeBB on seuraavan sukupolven yhteisöfoorumialusta, joka on rakennettu Node.js:n ja WebSocketsin päälle. Se tarjoaa reaaliaikaisia keskusteluja, jotka tuntuvat enemmän chat-sovellukselta kuin perinteiseltä ilmoitustaululta. Yli 15 000 GitHub-tähden ansiosta siihen luottavat ohjelmistoprojektit, oppilaitokset, peliyhteisöt ja yritykset keskusteluun, tukeen ja tiedon jakamiseen.

NodeBB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden yhteisösi tietoihin, poistaa käyttäjäkohtaiset maksut ja mahdollistaa alustan mukauttamisen sadoilla yhteisölaajennuksilla – ja PostgreSQL varmistaa luotettavan ja skaalautuvan tallennustilan.