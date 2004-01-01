Asenna NodeBB yhden klikkauksen asennuksella.
Moderni Node.js-keskustelualusta reaaliaikaisilla suoratoistokeskusteluilla, välittömillä ilmoituksilla ja monipuolisella lisäosien ekosysteemillä.
NodeBB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NodeBB – mitä sillä voi rakentaa?
NodeBB on seuraavan sukupolven yhteisöfoorumialusta, joka on rakennettu Node.js:n ja WebSocketsin päälle. Se tarjoaa reaaliaikaisia keskusteluja, jotka tuntuvat enemmän chat-sovellukselta kuin perinteiseltä ilmoitustaululta. Yli 15 000 GitHub-tähden ansiosta siihen luottavat ohjelmistoprojektit, oppilaitokset, peliyhteisöt ja yritykset keskusteluun, tukeen ja tiedon jakamiseen.
NodeBB:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle täyden omistusoikeuden yhteisösi tietoihin, poistaa käyttäjäkohtaiset maksut ja mahdollistaa alustan mukauttamisen sadoilla yhteisölaajennuksilla – ja PostgreSQL varmistaa luotettavan ja skaalautuvan tallennustilan.
NodeBB – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset keskustelut
WebSocket-pohjainen suoratoisto toimittaa uudet julkaisut, vastaukset ja ilmoitukset välittömästi ilman sivun päivityksiä, pitäen keskustelut luonnollisesti käynnissä.
Liitännäisten ekosysteemi
Sadat yhteisön lisäosat lisäävät SSO:n, pelillistämisen, integraatiot ja mukautetut ominaisuudet, jotta voit räätälöidä foorumin yhteisösi tarkkoihin tarpeisiin.
Moderointityökalut
Sisäänrakennettu mainejärjestelmä, julkaisujonot ja kattavat moderointiohjaimet auttavat sinua ylläpitämään terveellistä yhteisöä minimaalisella manuaalisella vaivalla.
Mobiiliystävälliset teemat
Responsiiviset, muokattavat teemat varmistavat jäsenille erinomaisen kokemuksen työpöydällä ja mobiililaitteilla ilman lisämäärityksiä.
SSO ja sosiaalinen kirjautuminen
Integroi olemassa oleviin identiteettipalveluntarjoajiin SSO-liitännäisten kautta, jotta yhteisön jäsenet voivat kirjautua sisään olemassa olevilla tunnuksillaan ja sinä ylläpidät keskitettyä käyttäjähallintaa.
NodeBB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.