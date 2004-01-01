OneTimeSecretin avulla voit jakaa arkaluonteisia tietoja – salasanoja, API-avaimia, yksityisviestejä – linkkien kautta, jotka tuhoutuvat itsestään yhden katselukerran jälkeen. Kun vastaanottaja avaa linkin, salaisuus poistetaan pysyvästi palvelimelta, eikä siitä jää jälkeäkään.

OneTimeSecretin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että jaetut salaisuudet eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen infrastruktuuria. Hallitset salausta, säilytyskäytäntöjä ja pääsylokeja, mikä tekee siitä ihanteellisen tiimeille, jotka käsittelevät tunnistetietoja, asiakastietoja tai mitä tahansa tietoja, jotka ovat liian arkaluonteisia sähköpostiin tai chattiin.