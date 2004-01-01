Ota OneTimeSecret käyttöön yhdellä napsautuksella.
Jaa salasanat ja arkaluontoiset tiedot itsestään tuhoutuvien linkkien kautta, jotka voidaan nähdä vain kerran.
OneTimeSecret – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OneTimeSecret – mitä sillä voi rakentaa?
OneTimeSecretin avulla voit jakaa arkaluonteisia tietoja – salasanoja, API-avaimia, yksityisviestejä – linkkien kautta, jotka tuhoutuvat itsestään yhden katselukerran jälkeen. Kun vastaanottaja avaa linkin, salaisuus poistetaan pysyvästi palvelimelta, eikä siitä jää jälkeäkään.
OneTimeSecretin itseisännöinti omalla VPS:llä tarkoittaa, että jaetut salaisuudet eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen infrastruktuuria. Hallitset salausta, säilytyskäytäntöjä ja pääsylokeja, mikä tekee siitä ihanteellisen tiimeille, jotka käsittelevät tunnistetietoja, asiakastietoja tai mitä tahansa tietoja, jotka ovat liian arkaluonteisia sähköpostiin tai chattiin.
OneTimeSecret – tärkeimmät ominaisuudet
Itsestään tuhoutuvat linkit
Jokainen salaisuus poistetaan välittömästi ensimmäisen katselukerran jälkeen, varmistaen, ettei arkaluonteisiin tietoihin pääse enää käsiksi.
Tunnuslauseen suojaus
Lisää valinnainen tunnuslause, jotta vain tarkoitettu vastaanottaja voi purkaa ja lukea salaisuuden.
Konfiguroitava vanheneminen
Aseta salaisuudet vanhenemaan automaattisesti minuuttien, tuntien tai päivien kuluttua, vaikka niitä ei koskaan avattaisi.
Rekisteröintiä ei tarvita
Kuka tahansa voi luoda ja vastaanottaa salaisuuksia luomatta tiliä, mikä vähentää kitkaa nopeassa jakamisessa.
Ylläpitäjän tilin tuki
Rekisteröi järjestelmänvalvojan tili ensimmäisellä käynnillä seurataksesi käyttöä ja hallitaksesi instanssia verkkokäyttöliittymästä.
OneTimeSecret – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Vaultwarden
Vaultwarden on kevyt, itse isännöitävä salasananhallintaohjelma, joka on yhteensopiva Bitwardenin kanssa.