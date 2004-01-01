Snapdrop on kauniin yksinkertainen verkkopohjainen tiedostojenjakotyökalu, joka poistaa kitkan tiedostojen siirtämisestä laitteiden välillä. Apple AirDropista inspiraationsa saanut, mutta kaikilla alustoilla ja selaimilla toimiva Snapdrop löytää automaattisesti samassa verkossa olevat laitteet ja mahdollistaa välittömät vertaisverkkosiirrot – ilman tilejä, sovellusasennuksia tai määrityksiä.

Snapdropin itseisännöinti omalla VPS:lläsi luo yksityisen, aina käytettävissä olevan tiedostojenjakoympäristön kokonaan oman infrastruktuurisi sisälle. Toisin kuin julkinen Snapdrop.net-palvelu, itseisännöity instanssisi pitää kaikki löytö- ja siirtotiedot omassa verkossasi, mikä on kriittistä organisaatioille, jotka käsittelevät luottamuksellisia tietoja tai toimivat ympäristöissä, joissa on tiukat tietojenkäsittelyvaatimukset.