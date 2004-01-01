Asenna Snapdrop yhden napsautuksen asennuksella.
Selaimella toimiva paikallinen tiedostojen jakaminen AirDropin inspiroimana — ei vaadi tilejä, ei sovelluksia, toimii kaikilla alustoilla.
Snapdrop – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Snapdrop – mitä sillä voi rakentaa?
Snapdrop on kauniin yksinkertainen verkkopohjainen tiedostojenjakotyökalu, joka poistaa kitkan tiedostojen siirtämisestä laitteiden välillä. Apple AirDropista inspiraationsa saanut, mutta kaikilla alustoilla ja selaimilla toimiva Snapdrop löytää automaattisesti samassa verkossa olevat laitteet ja mahdollistaa välittömät vertaisverkkosiirrot – ilman tilejä, sovellusasennuksia tai määrityksiä.
Snapdropin itseisännöinti omalla VPS:lläsi luo yksityisen, aina käytettävissä olevan tiedostojenjakoympäristön kokonaan oman infrastruktuurisi sisälle. Toisin kuin julkinen Snapdrop.net-palvelu, itseisännöity instanssisi pitää kaikki löytö- ja siirtotiedot omassa verkossasi, mikä on kriittistä organisaatioille, jotka käsittelevät luottamuksellisia tietoja tai toimivat ympäristöissä, joissa on tiukat tietojenkäsittelyvaatimukset.
Snapdrop – tärkeimmät ominaisuudet
Nollakokoonpano
Saman verkon laitteet löytävät toisensa automaattisesti — avaa selain, näet laitteesi ja aloita jakaminen välittömästi.
Alustariippumaton tuki
Toimii Windowsissa, macOS:ssä, Linuxissa, iOS:ssä ja Androidissa millä tahansa modernilla selaimella ilman sovellusasennusta millään laitteella.
Vertaisverkkosiirrot
WebRTC-pohjaiset suorat siirrot pitävät tiedostot liikkeessä laitteiden välillä reitittämättä palvelimesi kautta, maksimoiden nopeuden ja yksityisyyden.
Ei tiedostokokorajoituksia
Siirrä minkä tahansa kokoisia tiedostoja ilman pilvipohjaisten jakopalveluiden asettamia latausrajoituksia tai pakkausta.
Ei vaadi tunnuksia
Täysin anonyymi jakaminen — ei rekisteröitymistä, ei henkilökohtaisia tietoja, eikä siirrettyjen tiedostojen pysyvää tallennusta.
Snapdrop – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.