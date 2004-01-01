Ota Crucix käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
OSINT-tiedustelualusta, joka kokoaa 27 reaaliaikaista globaalia tietolähdettä yhtenäiseen 3D-hallintapaneeliin.
Crucix – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Crucix – mitä sillä voi rakentaa?
Crucix on OSINT (avointen lähteiden tiedustelu) -alusta, joka yhdistää tietoja 27 julkisesta lähteestä — mukaan lukien NASA FIRMS -satelliittikuvat, merenkulun AIS-seuranta, ACLED-konfliktitiedot, FRED-talousindikaattorit ja sosiaalisen median tunnetiedot — yhdelle reaaliaikaiselle hallintapaneelille, jossa on WebGL-pohjainen 3D-maapallo. Tiedot päivittyvät automaattisesti 15 minuutin välein, antaen sinulle jatkuvan tilannetietoisuuden ilman manuaalista puuttumista.
Alusta toimittaa monitasoisia hälytyksiä (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) Telegramin ja Discord-palvelujen kautta, LLM:n luomia kauppaideoita sekä kaksisuuntaisia bottikomentoja tarvittaessa saataviin tiedotuksiin. Crucixin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki API-avaimet ja tiedusteluarkistot omassa infrastruktuurissasi, varmistaa keskeytymättömän tiedonkeruun ja antaa sinulle täyden hallinnan säilytykseen ja käyttöoikeuksiin.
Crucix – tärkeimmät ominaisuudet
27 OSINT-lähdettä
Kokoaa rinnakkain satelliitti-, meri-, ilmailu-, konflikti-, talous- ja sosiaalisen mielialan tietoja, vikasietoisesti, jos jokin lähde ei ole käytettävissä.
3D-maapallon visualisointi
WebGL-pohjainen maapallo näyttää tapahtumat maantieteellisesti, mikä helpottaa tapausten korrelointia eri alueilla yhdellä silmäyksellä.
Monitasoinen hälytysjärjestelmä
Lähettää FLASH-, PRIORITY- ja ROUTINE-hälytykset Telegramin ja Discord-palvelujen kautta, jotta kriittiset kehitykset tavoittavat sinut välittömästi.
LLM-älykkyysanalyysi
Integroituu Anthropic Clauden, OpenAI:n, Google Geminin ja muiden palveluntarjoajien kanssa tuottaakseen kauppaideoita ja älykkäitä signaaliyhteenvetoja kerätystä datasta.
Kaksisuuntaiset bottikomennot
Pyydä tilatarkistuksia pyynnöstä, käynnistä manuaalisia hakuja ja vastaanota tiedotteita suoraan Telegram- tai Discord-bottikomentojen kautta.
Crucix – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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Ackee on itseisännöity Node.js-analytiikkatyökalu yksityisyyteen keskittyvään verkkosivustojen seurantaan.