Crucix on OSINT (avointen lähteiden tiedustelu) -alusta, joka yhdistää tietoja 27 julkisesta lähteestä — mukaan lukien NASA FIRMS -satelliittikuvat, merenkulun AIS-seuranta, ACLED-konfliktitiedot, FRED-talousindikaattorit ja sosiaalisen median tunnetiedot — yhdelle reaaliaikaiselle hallintapaneelille, jossa on WebGL-pohjainen 3D-maapallo. Tiedot päivittyvät automaattisesti 15 minuutin välein, antaen sinulle jatkuvan tilannetietoisuuden ilman manuaalista puuttumista.

Alusta toimittaa monitasoisia hälytyksiä (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) Telegramin ja Discord-palvelujen kautta, LLM:n luomia kauppaideoita sekä kaksisuuntaisia bottikomentoja tarvittaessa saataviin tiedotuksiin. Crucixin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaikki API-avaimet ja tiedusteluarkistot omassa infrastruktuurissasi, varmistaa keskeytymättömän tiedonkeruun ja antaa sinulle täyden hallinnan säilytykseen ja käyttöoikeuksiin.