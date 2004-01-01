Transmute on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva tiedostomuunnin, joka muuntaa asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota eri formaattien välillä selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Tiedostot käsitellään omalla itse isännöidyllä instanssillasi nimettömän pilvipalvelun sijaan, joten arkaluonteinen materiaali ei koskaan poistu hallitsemastasi infrastruktuurista, eikä siinä ole latausrajoituksia, vesileimoja tai muuntokohtaisia maksuja.

Transmuten itseisännöinti VPS:llä tarjoaa tiimeille yksityisen, aina saatavilla olevan muunnostyökalun, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Se on käytännöllinen vaihtoehto mainoksilla tuetuille verkkopohjaisille muuntimille, jotka keräävät tietoja, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun organisaatioille, joilla on tiukat tietojenkäsittelyvaatimukset, tai kenelle tahansa, joka haluaa vain muuntaa tiedostoja luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle.