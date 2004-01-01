Ota Transmute käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tietosuoja edellä toimiva tiedostomuunnin, joka muuntaa asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota lataamatta niitä kolmannen osapuolen palvelimille.
Transmute – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Transmute – mitä sillä voi rakentaa?
Transmute on yksityisyyden ensisijaisesti huomioiva tiedostomuunnin, joka muuntaa asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota eri formaattien välillä selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Tiedostot käsitellään omalla itse isännöidyllä instanssillasi nimettömän pilvipalvelun sijaan, joten arkaluonteinen materiaali ei koskaan poistu hallitsemastasi infrastruktuurista, eikä siinä ole latausrajoituksia, vesileimoja tai muuntokohtaisia maksuja.
Transmuten itseisännöinti VPS:llä tarjoaa tiimeille yksityisen, aina saatavilla olevan muunnostyökalun, joka on käytettävissä mistä tahansa selaimesta. Se on käytännöllinen vaihtoehto mainoksilla tuetuille verkkopohjaisille muuntimille, jotka keräävät tietoja, mikä tekee siitä erinomaisen ratkaisun organisaatioille, joilla on tiukat tietojenkäsittelyvaatimukset, tai kenelle tahansa, joka haluaa vain muuntaa tiedostoja luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle.
Transmute – tärkeimmät ominaisuudet
Yksityisyys etusijalla toteutettu konversio
Tiedostot käsitellään kokonaan omalla itse isännöidyllä instanssillasi, joten arkaluontoiset asiakirjat ja media eivät koskaan päädy kolmannen osapuolen palvelimelle.
Monimuototuki
Muunna asiakirjoja, kuvia, ääntä ja videota eri formaatteihin yhdestä käyttöliittymästä asentamatta työpöytäohjelmistoa.
Ei latausrajoituksia
Itseisännöinti poistaa ilmaisien online-muunnos-palveluiden asettamat tiedostokokorajoitukset ja vesileimat.
Selainpohjainen käyttöliittymä
Vedä, pudota ja muunna mistä tahansa selaimesta suoraviivaisella käyttöliittymällä, joka ei vaadi tiliä aloittamiseen.
Täysi datan omistajuus
Suorita palvelu omalla VPS:lläsi säilyttääksesi täyden hallinnan tiedostojen tallennuspaikasta ja niiden säilytysajasta.
Transmute – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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