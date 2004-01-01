autobrr on seuraavan sukupolven latausautomaatioalusta torrenteille ja usenetille, joka yhdistää työkalujen, kuten autodl-irssin, trackarrin ja flexgetin, toiminnot yhdeksi moderniksi ratkaisuksi. Se yhdistää indeksoijan IRC-kanaviin, joissa uudet julkaisut ilmoitetaan heti niiden lataamisen jälkeen, soveltaa suodatussääntöjäsi ja välittää vastaavat torrent-tiedostot valitsemallesi latausasiakasohjelmalle – kaikki reaaliaikaisesti, ilman kyselyviiveitä.

autobrrin itseisännöinti VPS:llä varmistaa 24/7 IRC-kanavien valvonnan pysyvillä yhteyksillä, joita kotikone dynaamisella IP-osoitteella tai ajoitetulla seisokilla ei voi luotettavasti ylläpitää. Jatkuva toiminta omistetulla infrastruktuurilla tarkoittaa, että automaatiosi ei koskaan menetä freeleech-ikkunaa, rajoitetun jakajan julkaisua tai aikaherkkää suhdemahdollisuutta yksityisillä trackereilla.