Jopa 69 % alennus autobrr tuotteelle

Ota autobrr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Moderni latausautomaatiotyökalu, joka valvoo indeksoijan IRC-kanavia reaaliaikaisesti napatakseen torrentit heti kun ne julkaistaan.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
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Ota autobrr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

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69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
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Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

autobrr – mitä sillä voi rakentaa?

autobrr on seuraavan sukupolven latausautomaatioalusta torrenteille ja usenetille, joka yhdistää työkalujen, kuten autodl-irssin, trackarrin ja flexgetin, toiminnot yhdeksi moderniksi ratkaisuksi. Se yhdistää indeksoijan IRC-kanaviin, joissa uudet julkaisut ilmoitetaan heti niiden lataamisen jälkeen, soveltaa suodatussääntöjäsi ja välittää vastaavat torrent-tiedostot valitsemallesi latausasiakasohjelmalle – kaikki reaaliaikaisesti, ilman kyselyviiveitä.

autobrrin itseisännöinti VPS:llä varmistaa 24/7 IRC-kanavien valvonnan pysyvillä yhteyksillä, joita kotikone dynaamisella IP-osoitteella tai ajoitetulla seisokilla ei voi luotettavasti ylläpitää. Jatkuva toiminta omistetulla infrastruktuurilla tarkoittaa, että automaatiosi ei koskaan menetä freeleech-ikkunaa, rajoitetun jakajan julkaisua tai aikaherkkää suhdemahdollisuutta yksityisillä trackereilla.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

autobrr – tärkeimmät ominaisuudet

Reaaliaikainen IRC-seuranta

Jatkuvat yhteydet indeksoijan IRC-ilmoituskanaviin havaitsevat uudet julkaisut heti niiden lataamisen jälkeen, ennen kuin RSS-syötteet tai API-kyselyt näkisivät ne.

Tarkennetut suodatussäännöt

Rakenna monimutkaisia suodattimia koon, kategorian, lataajan, julkaisuryhmän, tarkkuuden ja mukautettujen regex-kuvioiden perusteella, jotta saat juuri sen, mitä haluat, etkä mitään muuta.

Moniasiakastuki

Lähetä napatut torrentit suoraan qBittorrentiin, Delugeen, Transmissioniin, Radarrin, Sonarrin, Lidarrin tai valvottuihin kansioihin — reitittäen eri suodattimet eri asiakasohjelmiin automaattisesti.

arr-integraatio

Natiivi integraatio Radarrin, Sonarrin, Lidarrin ja Whisparrin kanssa antaa autobrr:n tarkistaa, onko julkaisu todella haluttu ennen lataamista, eliminoiden hukkaan menevän kaistanleveyden.

Tilastot ja historia

Seuraa latausmääriä, suodattimen osumaprosentteja ja hae historiaa verkkokäyttöliittymän kautta, jotta voit hienosäätää sääntöjäsi ja ymmärtää automaatiosi suorituskykyä ajan mittaan.

autobrr – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

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