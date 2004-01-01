Ota autobrr käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni latausautomaatiotyökalu, joka valvoo indeksoijan IRC-kanavia reaaliaikaisesti napatakseen torrentit heti kun ne julkaistaan.
autobrr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
autobrr – mitä sillä voi rakentaa?
autobrr on seuraavan sukupolven latausautomaatioalusta torrenteille ja usenetille, joka yhdistää työkalujen, kuten autodl-irssin, trackarrin ja flexgetin, toiminnot yhdeksi moderniksi ratkaisuksi. Se yhdistää indeksoijan IRC-kanaviin, joissa uudet julkaisut ilmoitetaan heti niiden lataamisen jälkeen, soveltaa suodatussääntöjäsi ja välittää vastaavat torrent-tiedostot valitsemallesi latausasiakasohjelmalle – kaikki reaaliaikaisesti, ilman kyselyviiveitä.
autobrrin itseisännöinti VPS:llä varmistaa 24/7 IRC-kanavien valvonnan pysyvillä yhteyksillä, joita kotikone dynaamisella IP-osoitteella tai ajoitetulla seisokilla ei voi luotettavasti ylläpitää. Jatkuva toiminta omistetulla infrastruktuurilla tarkoittaa, että automaatiosi ei koskaan menetä freeleech-ikkunaa, rajoitetun jakajan julkaisua tai aikaherkkää suhdemahdollisuutta yksityisillä trackereilla.
autobrr – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen IRC-seuranta
Jatkuvat yhteydet indeksoijan IRC-ilmoituskanaviin havaitsevat uudet julkaisut heti niiden lataamisen jälkeen, ennen kuin RSS-syötteet tai API-kyselyt näkisivät ne.
Tarkennetut suodatussäännöt
Rakenna monimutkaisia suodattimia koon, kategorian, lataajan, julkaisuryhmän, tarkkuuden ja mukautettujen regex-kuvioiden perusteella, jotta saat juuri sen, mitä haluat, etkä mitään muuta.
Moniasiakastuki
Lähetä napatut torrentit suoraan qBittorrentiin, Delugeen, Transmissioniin, Radarrin, Sonarrin, Lidarrin tai valvottuihin kansioihin — reitittäen eri suodattimet eri asiakasohjelmiin automaattisesti.
arr-integraatio
Natiivi integraatio Radarrin, Sonarrin, Lidarrin ja Whisparrin kanssa antaa autobrr:n tarkistaa, onko julkaisu todella haluttu ennen lataamista, eliminoiden hukkaan menevän kaistanleveyden.
Tilastot ja historia
Seuraa latausmääriä, suodattimen osumaprosentteja ja hae historiaa verkkokäyttöliittymän kautta, jotta voit hienosäätää sääntöjäsi ja ymmärtää automaatiosi suorituskykyä ajan mittaan.
autobrr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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