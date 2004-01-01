Jopa 69 % alennus Zenfeed tuotteelle

Ota Zenfeed käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

Tekoälypohjainen RSS-keskus, joka tiivistää, hakee semanttisesti ja reitittää syötteesi toimiviksi hälytyksiksi ja tiedotteiksi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Zenfeed käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.

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KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
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16 Tt siirtonopeus
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64,99
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8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99
7,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Zenfeed – mitä sillä voi rakentaa?

Zenfeed on avoimen lähdekoodin tekoälyyn perustuva tietokeskus, joka yhdistää klassisen RSS-lukijan henkilökohtaiseen LLM-sihteeriin. Sen sijaan, että hukkuisit raakasyötteisiin, jokainen artikkeli kulkee konfiguroitavan putken läpi, joka tiivistää sisällön, luokittelee sen mukautetuilla kehotteilla ja upottaa sen semanttiseen indeksiin, jota voit kysellä luonnollisella kielellä. Seuraussäännöt muuttavat mielivaltaiset aiheet toistuviksi tehtäviksi, jotka toimittavat aikataulutettuja tiedotteita, seurantakoosteita tai webhook-ilmoituksia, kun vastaavaa sisältöä ilmestyy.

Zenfeedin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tilauslistasi, lukuhistoriasi ja LLM API -avaimesi hallitsemassasi infrastruktuurissa. Mallipohja sisältää verkkokäyttöliittymän, zenfeed-moottorin pysyvällä tallennustilalla ja yksityisen RSSHub-instanssin, jotta voit tilata tuhansia lähteitä, jotka eivät tarjoa natiiveja RSS-syötteitä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Zenfeed – tärkeimmät ominaisuudet

AI-yhteenvedot

Jokainen artikkeli käsitellään LLM:n kautta, joka tuottaa tiiviin yhteenvedon, jotta voit selata kymmeniä lähteitä minuuteissa tuntien sijaan.

Semanttinen haku

Upotusindeksi antaa sinun kysyä lukuhistoriastasi luonnollisella kielellä ja nostaa esiin aiheeseen liittyviä tarinoita eri syötteistä ja ajanjaksoilta.

Ajoitetut tiedotustilaisuudet

Määritä toistuvia töitä, jotka kokoavat päivittäisiä tai viikoittaisia tiivistelmiä tärkeimmistä asioista ja toimittavat ne sähköpostitse tai webhookin kautta.

Aiheen seuranta

Määritä seurantäsäännöt mukautetuilla kehotteilla, jotka laukaisevat ilmoituksia aina kun uudet artikkelit vastaavat aihetta, yritystä tai avainsanaa.

Niputettu RSSHub

Sisäänrakennettu RSSHub-instanssi muuttaa tuhansia sivustoja ilman natiiveja syötteitä tilauksiksi, jotka voit ohjata tekoälyputken läpi.

Avoin MCP-palvelin

Toimii mallikontekstiprotokollapalvelimena, jotta tekoälyasiakkaat, kuten Cherry Studio, voivat keskustella suoraan henkilökohtaisen syötekirjastosi kanssa.

Zenfeed – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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