Ota Zenfeed käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Tekoälypohjainen RSS-keskus, joka tiivistää, hakee semanttisesti ja reitittää syötteesi toimiviksi hälytyksiksi ja tiedotteiksi.
Zenfeed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Zenfeed – mitä sillä voi rakentaa?
Zenfeed on avoimen lähdekoodin tekoälyyn perustuva tietokeskus, joka yhdistää klassisen RSS-lukijan henkilökohtaiseen LLM-sihteeriin. Sen sijaan, että hukkuisit raakasyötteisiin, jokainen artikkeli kulkee konfiguroitavan putken läpi, joka tiivistää sisällön, luokittelee sen mukautetuilla kehotteilla ja upottaa sen semanttiseen indeksiin, jota voit kysellä luonnollisella kielellä. Seuraussäännöt muuttavat mielivaltaiset aiheet toistuviksi tehtäviksi, jotka toimittavat aikataulutettuja tiedotteita, seurantakoosteita tai webhook-ilmoituksia, kun vastaavaa sisältöä ilmestyy.
Zenfeedin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää tilauslistasi, lukuhistoriasi ja LLM API -avaimesi hallitsemassasi infrastruktuurissa. Mallipohja sisältää verkkokäyttöliittymän, zenfeed-moottorin pysyvällä tallennustilalla ja yksityisen RSSHub-instanssin, jotta voit tilata tuhansia lähteitä, jotka eivät tarjoa natiiveja RSS-syötteitä.
Zenfeed – tärkeimmät ominaisuudet
AI-yhteenvedot
Jokainen artikkeli käsitellään LLM:n kautta, joka tuottaa tiiviin yhteenvedon, jotta voit selata kymmeniä lähteitä minuuteissa tuntien sijaan.
Semanttinen haku
Upotusindeksi antaa sinun kysyä lukuhistoriastasi luonnollisella kielellä ja nostaa esiin aiheeseen liittyviä tarinoita eri syötteistä ja ajanjaksoilta.
Ajoitetut tiedotustilaisuudet
Määritä toistuvia töitä, jotka kokoavat päivittäisiä tai viikoittaisia tiivistelmiä tärkeimmistä asioista ja toimittavat ne sähköpostitse tai webhookin kautta.
Aiheen seuranta
Määritä seurantäsäännöt mukautetuilla kehotteilla, jotka laukaisevat ilmoituksia aina kun uudet artikkelit vastaavat aihetta, yritystä tai avainsanaa.
Niputettu RSSHub
Sisäänrakennettu RSSHub-instanssi muuttaa tuhansia sivustoja ilman natiiveja syötteitä tilauksiksi, jotka voit ohjata tekoälyputken läpi.
Avoin MCP-palvelin
Toimii mallikontekstiprotokollapalvelimena, jotta tekoälyasiakkaat, kuten Cherry Studio, voivat keskustella suoraan henkilökohtaisen syötekirjastosi kanssa.
Zenfeed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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