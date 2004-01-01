Mafl on avoimen lähdekoodin aloitussivu, joka on rakennettu ihmisille, jotka käyttävät useita itse isännöityjä palveluita ja haluavat yhden nopean, häiriöttömän aloituspisteen. Koko asettelu kuvataan yhdessä YAML-määritystiedostossa, joten hallintapaneeli on toistettavissa, versionhallittu ja helppo varmuuskopioida muun järjestelmäsi ohella.

Maflin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki kirjanmerkit, API-avaimet ja integraatiot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Kaikki kolmannen osapuolen pyynnöt palveluwidgeteille välitetään Maflin taustajärjestelmän kautta, joten tunnistetiedot ja metatiedot eivät koskaan vuoda selaimeen tai ulkoisille hallintapaneelien tarjoajille.