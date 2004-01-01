Asenna Mafl yhden napsautuksen asennuksena.
Minimalistinen itse isännöity kotisivu, joka järjestää kaikki käyttämäsi palvelut, linkit ja hallintapaneelit yhden välilehden taakse.
Mafl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mafl – mitä sillä voi rakentaa?
Mafl on avoimen lähdekoodin aloitussivu, joka on rakennettu ihmisille, jotka käyttävät useita itse isännöityjä palveluita ja haluavat yhden nopean, häiriöttömän aloituspisteen. Koko asettelu kuvataan yhdessä YAML-määritystiedostossa, joten hallintapaneeli on toistettavissa, versionhallittu ja helppo varmuuskopioida muun järjestelmäsi ohella.
Maflin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki kirjanmerkit, API-avaimet ja integraatiot hallitsemassasi infrastruktuurissa. Kaikki kolmannen osapuolen pyynnöt palveluwidgeteille välitetään Maflin taustajärjestelmän kautta, joten tunnistetiedot ja metatiedot eivät koskaan vuoda selaimeen tai ulkoisille hallintapaneelien tarjoajille.
Mafl – tärkeimmät ominaisuudet
YAML-määritys
Määritä ryhmät, palvelut, teemat ja widgetit yhdessä config.yml-tiedostossa, jonka voit versiohallita ja kopioida eri ympäristöihin.
Live-palvelun widgetit
Interaktiiviset kortit näyttävät reaaliaikaista tietoa, kuten sään, IP-tiedot ja mukautetut integraatiot, paljastamatta API-avaimia selaimelle.
Mukautetut teemat
Vaihda valmiiden teemojen välillä tai suunnittele oma brändiisi sopivaksi ja jaa yhteisön kanssa.
Monikielinen käyttöliittymä
Toimitetaan englannin, espanjan, saksan, ranskan, venäjän, kiinan ja muiden kielten kanssa, jotka tunnistetaan automaattisesti kävijän selaimesta.
Iconify ja emoji-kuvakkeet
Valitse yli 200 000 Iconify-vektori-ikonista, mikä tahansa emoji, etä-URL-osoite tai paikallisesti tallennettu kuva jokaiselle palvelulaatalle.
Asennettava PWA
Lisää Mafl puhelimeesi tai työpöydällesi progressiivisena verkkosovelluksena saadaksesi välittömän, sovelluksen kaltaisen käynnistyskokemuksen.
Mafl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.