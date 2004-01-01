Ota CVAT käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkotyökalu kuvien ja videoiden laajamittaiseen annotointiin tietokonenäkötiimeille.
CVAT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
CVAT – mitä sillä voi rakentaa?
CVAT (tietokonenäön annotointityökalu) on selainpohjainen annotointialusta, joka on rakennettu erityisesti kuvien, videoiden ja 3D-pistepilvien merkitsemiseen, joita käytetään tietokonenäkömallien kouluttamiseen. Toisin kuin yleiskäyttöiset merkintäsovellukset, jokainen ominaisuus on viritetty ML-insinöörien työnkulkuun: videon avainkuvien interpolointi, puoliautomaattinen segmentointi, malliavusteinen esimerkintä sekä tarkastus-/laadunvarmistusputket hajautetuille annotointitiimeille.
CVAT:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää koulutusaineistot, raakakuvamateriaalin ja projektin metatiedot infrastruktuurissasi sen sijaan, että lataisit arkaluonteisia tietoja kolmannen osapuolen SaaS-palveluun. Alun perin Intelin kehittämä ja nyt CVAT.ai:n ylläpitämä, se pyörittää merkintäputkia tuhansissa tietokonenäkötiimeissä ympäri maailmaa.
CVAT – tärkeimmät ominaisuudet
Kuvien ja videoiden merkintä
Rajauslaatikot, monikulmiot, murtoviivat, avainpisteet, kuutiot ja semanttiset maskit sekä still-kuvissa että videosekvensseissä avainkehysten interpoloinnilla.
Tekoälyavusteinen annotointi
Interaktiivinen segmentointi, malliavusteinen esimerkintä ja seurannan tuki vähentävät manuaalisten klikkausten määrää ajamalla tunnistus- ja SAM-tyylisiä malleja suoraan.
Tiimin työnkulut
Projekti-, tehtävä- ja työhierarkia annotoijan, tarkastajan ja johtajan rooleilla sekä laadunvalvontaraportit hajautetuille merkintätiimeille.
Avoimet aineistomuodot
Tuo ja vie COCO, Pascal VOC, YOLO, Cityscapes, ImageNet, KITTI, Open Images ja tusina muuta aineistomuotoa suoraan käyttövalmiina.
Laatu ja konsensus
Sisäänrakennetut laaturaportit, todellisen tiedon vertailu ja konsensustyöt havaitsevat annotaation ajautumisen ennen kuin virheelliset merkinnät päätyvät mallin koulutukseen.
REST API ja SDK
Täysi REST API ja virallinen Python SDK sekä CLI mahdollistavat CVAT:n integroinnin olemassa oleviin MLOps-putkiin ja tietojoukkojen toimintojen automatisoinnin.
CVAT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.