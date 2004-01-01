ownCloud on itse ylläpidettävä tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta, joka tuo pilvitallennuksen mukavuuden — pääsyn mistä tahansa, synkronoinnin laitteiden välillä, jakamisen tiimikavereiden kanssa — kokonaan oman infrastruktuurisi sisällä. Toisin kuin Google Drive tai Dropbox, ownCloud tallentaa tiedostosi omalle palvelimellesi, pitäen arkaluonteiset asiakirjat ja tiedot suorassa hallinnassasi.

Yritysten, yliopistojen ja yksityisyyden suojasta kiinnostuneiden henkilöiden maailmanlaajuisesti käyttämä ownCloud tukee tiedostojen versiointia, yksityiskohtaisia jakamisoikeuksia ja synkronointiohjelmia Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle ja Androidille. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Redisin suorituskyvyn välimuistiin tallentamista varten.