Asenna ownCloud yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta, joka tarjoaa sinulle yksityisen pilven asiakirjoillesi, valokuvillesi ja tiedoillesi.
ownCloud – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ownCloud – mitä sillä voi rakentaa?
ownCloud on itse ylläpidettävä tiedostojen synkronointi- ja jakamisalusta, joka tuo pilvitallennuksen mukavuuden — pääsyn mistä tahansa, synkronoinnin laitteiden välillä, jakamisen tiimikavereiden kanssa — kokonaan oman infrastruktuurisi sisällä. Toisin kuin Google Drive tai Dropbox, ownCloud tallentaa tiedostosi omalle palvelimellesi, pitäen arkaluonteiset asiakirjat ja tiedot suorassa hallinnassasi.
Yritysten, yliopistojen ja yksityisyyden suojasta kiinnostuneiden henkilöiden maailmanlaajuisesti käyttämä ownCloud tukee tiedostojen versiointia, yksityiskohtaisia jakamisoikeuksia ja synkronointiohjelmia Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle ja Androidille. Tämä käyttöönotto sisältää MariaDB:n luotettavaa tiedontallennusta varten ja Redisin suorituskyvyn välimuistiin tallentamista varten.
ownCloud – tärkeimmät ominaisuudet
Laitteiden välinen synkronointi
Windowsin, macOS:n ja Linuxin työpöytäsovellukset sekä iOS- ja Android-sovellukset pitävät tiedostot automaattisesti synkronoituina kaikilla laitteillasi.
Hienojakoinen tiedostonjako
Jaa tiedostoja ja kansioita sisäisten käyttäjien tai ulkoisten vieraiden kanssa halliten katselu-, muokkaus- ja uudelleenjakamisoikeuksia sekä linkkien vanhenemispäiviä.
Tiedostojen versiointi
Jokainen tiedoston muokkaus luo uuden version, jota voit selata ja palauttaa, suojaten vahingossa tapahtuvalta ylikirjoitukselta ja tietojen menetykseltä.
WebDAV-käyttö
Liitä ownCloud verkkolevyksi millä tahansa käyttöjärjestelmällä käyttäen sisäänrakennettua WebDAV-palvelinta ilman erillisen synkronointiohjelman asentamista.
Sovellusmarkkinapaikka
Laajenna toiminnallisuutta ownCloud-kauppapaikan sovelluksilla toimistoasiakirjojen muokkausta, virustarkistusta, LDAP-todennusta ja kaksivaiheista kirjautumista varten.
ownCloud – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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