Netdata on avoimen lähdekoodin reaaliaikainen infrastruktuurin valvonta-alusta, joka kerää tuhansia mittareita sekunnissa palvelimiltasi, konteista, sovelluksista ja pilvipalveluista. Toisin kuin perinteiset valvontapinon ratkaisut, jotka vaativat erilliset tiedonkeruu-, tallennus- ja visualisointikerrokset, Netdata yhdistää kaikki kolme yhdeksi kevyeksi agentiksi — tarjoten reaaliaikaiset hallintapaneelit sekunneissa käyttöönotosta, ilman manuaalista konfigurointia yleisille palveluille.

Yli 78 000 GitHub-tähden ja 500 miljoonan Docker-vedon ansiosta Netdata on yksi laajimmin käytetyistä itse isännöidyistä valvontaratkaisuista. Sen ajaminen omalla VPS:lläsi pitää kaikki infrastruktuurin mittarit yksityisinä verkossasi, täydellä hallinnalla säilytyskäytäntöihin, hälytyssääntöihin ja hallintapaneelin käyttöoikeuksiin.