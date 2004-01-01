Asenna Netdata yhdellä klikkauksella.
Reaaliaikainen infrastruktuurin valvonta sekunnin tarkkuudella, yli 800 integraatiolla, ja ilman tarvetta konfiguroinnille.
Netdata – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Netdata – mitä sillä voi rakentaa?
Netdata on avoimen lähdekoodin reaaliaikainen infrastruktuurin valvonta-alusta, joka kerää tuhansia mittareita sekunnissa palvelimiltasi, konteista, sovelluksista ja pilvipalveluista. Toisin kuin perinteiset valvontapinon ratkaisut, jotka vaativat erilliset tiedonkeruu-, tallennus- ja visualisointikerrokset, Netdata yhdistää kaikki kolme yhdeksi kevyeksi agentiksi — tarjoten reaaliaikaiset hallintapaneelit sekunneissa käyttöönotosta, ilman manuaalista konfigurointia yleisille palveluille.
Yli 78 000 GitHub-tähden ja 500 miljoonan Docker-vedon ansiosta Netdata on yksi laajimmin käytetyistä itse isännöidyistä valvontaratkaisuista. Sen ajaminen omalla VPS:lläsi pitää kaikki infrastruktuurin mittarit yksityisinä verkossasi, täydellä hallinnalla säilytyskäytäntöihin, hälytyssääntöihin ja hallintapaneelin käyttöoikeuksiin.
Netdata – tärkeimmät ominaisuudet
1 sekunnin mittaustarkkuus
Havaitsee suorittimen kuormitushuiput, muistin kuormituksen ja viivepiikit, jotka 10 tai 60 sekunnin kyselyvälit jättävät kokonaan huomaamatta.
Yli 800 automaattisesti tunnistettua integraatiota
Tunnistaa ja valvoo automaattisesti isännässä käynnissä olevia tietokantoja, verkkopalvelimia, viestijonoja ja pilvipalveluita – määritystiedostoja ei tarvita.
ML-pohjainen poikkeamien tunnistus
Kouluttaa poikkeavuusmallin mittaria kohden ja tuo esiin epätavallisia kuvioita ennen kuin ne aiheuttavat katkoja, ilman manuaalista kynnysarvon säätöä.
Docker-konttien valvonta
Löytää kaikki käynnissä olevat kontit Docker-liitännän kautta ja seuraa suorittimen, muistin, verkon I/O:n ja levyn käytön konttikohtaisesti.
Esikonfiguroitu hälytyskirjasto
Mukana satoja taisteluissa testattuja hälytyksiä, jotka kattavat käyttöjärjestelmän, tietokannat ja sovellusmittarit – aktiivisia heti käyttöönoton jälkeen.
Netdata – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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