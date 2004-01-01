Ota KeeWeb käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin verkkopohjainen salasananhallintaohjelma, joka on täysin yhteensopiva KeePass-tietokantojen kanssa.
KeeWeb – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
KeeWeb – mitä sillä voi rakentaa?
KeeWeb on ilmainen, avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka toimii kokonaan selaimessa ja on täysin yhteensopiva KeePass (.kdbx) -muodon kanssa. Sen avulla voit avata ja hallita olemassa olevia KeePass-holvejasi suoraan selaimestasi ilman laajennuksia tai natiiviohjelmaa — holvisi pysyy hallinnassasi omassa tallennustilassasi.
KeeWebin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että voit käyttää salasanojasi millä tahansa laitteella selaimen kautta, pitäen samalla itse sovelluksen yksityisenä ja riippumattomana kolmannen osapuolen pilvipalveluista. Holvitiedostoja ei koskaan lähetetä millekään palvelimelle; ne avataan ja salauksen purku tapahtuu asiakaspuolella selaimessasi.
KeeWeb – tärkeimmät ominaisuudet
KeePass-yhteensopivuus
Avaa ja muokkaa mitä tahansa .kdbx-tiedostoa, jonka on luonut KeePass, KeePassXC tai mikä tahansa muu KeePass-yhteensopiva sovellus, ilman muuntamista.
Asiakaspuolen tietoturva
Kaikki holvin salauksen purku tapahtuu selaimessasi – pääsalasanasi ja holvin sisältö eivät koskaan poistu laitteeltasi tai kosketa palvelinta.
Useita tallennustilan taustaohjelmia
Lataa holvit paikallisista tiedostoista, Dropboxista, Google Drivesta, OneDrivesta tai mistä tahansa WebDAV-yhteensopivasta etätallennustilasta.
Lisäosatuki
Laajenna KeeWebiä yhteisön lisäosilla teemoja, mukautettuja kenttiä, OTP-koodien luomista ja lisäintegraatioita varten.
Monialustainen pääsy
Käytä salasanojasi miltä tahansa laitteelta nykyaikaisella selaimella – natiivia asennusta ei tarvita työpöytä- tai mobiililaitteille.
KeeWeb – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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