KeeWeb on ilmainen, avoimen lähdekoodin salasanojen hallintaohjelma, joka toimii kokonaan selaimessa ja on täysin yhteensopiva KeePass (.kdbx) -muodon kanssa. Sen avulla voit avata ja hallita olemassa olevia KeePass-holvejasi suoraan selaimestasi ilman laajennuksia tai natiiviohjelmaa — holvisi pysyy hallinnassasi omassa tallennustilassasi.

KeeWebin itseisännöinti VPS:lläsi tarkoittaa, että voit käyttää salasanojasi millä tahansa laitteella selaimen kautta, pitäen samalla itse sovelluksen yksityisenä ja riippumattomana kolmannen osapuolen pilvipalveluista. Holvitiedostoja ei koskaan lähetetä millekään palvelimelle; ne avataan ja salauksen purku tapahtuu asiakaspuolella selaimessasi.