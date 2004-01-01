Asenna Ryot yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity seurantatyökalu median kulutukseen, kuntoilutoimintoihin, kirjoihin ja päivittäisiin tapoihin.
Ryot – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Ryot – mitä sillä voi rakentaa?
Ryot (Roll Your Own Tracker) on avoimen lähdekoodin, itse isännöity alusta, jolla voit seurata kuluttamaasi mediaa, suorittamiasi treenejä, lukemiasi kirjoja ja rakentamiasi tapoja. Se hakee metatietoja lähteistä kuten TMDB, Audible ja OpenLibrary, jotta voit käyttää aikaa seurantaan, et kirjoittamiseen.
Ryotin isännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki henkilökohtaiset tietosi yksityisinä – ei kolmannen osapuolen analytiikkaa, ei mainoksia eikä riskiä palvelun sulkeutumisesta. Omistat jokaisen tietueen ensimmäisestä päivästä lähtien.
Ryot – tärkeimmät ominaisuudet
Median seuranta
Kirjaa elokuvia, TV-sarjoja, animea, mangaa, podcasteja ja videopelejä automaattisilla metatiedoilla TMDB:stä, IGDB:stä ja muualta.
Kuntoilun kirjaaminen
Kirjaa harjoitukset ja liikkeet sarjoineen, toistoineen ja painoineen seurataksesi edistymistäsi ajan mittaan.
Kirjojen ja äänikirjojen seuranta
Seuraa luku- ja kuunteluedistystä metatiedoilla, jotka on haettu OpenLibrarystä ja Audiblelta.
Tuonti ja vienti
Siirrä tietoja Goodreadsista, Traktista, MyAnimeListista ja muista suosituista seurantapalveluista sisäänrakennetuilla tuojilla.
API-käyttö
Täysi GraphQL API järjestelmänvalvojan käyttöoikeustunnuksilla mukautettujen integraatioiden ja automaatioiden rakentamiseen.
Ryot – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
AirTrail
Henkilökohtainen lentopäiväkirja interaktiivisella kartalla, tilastoilla ja monen käyttäjän tuella