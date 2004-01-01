Mongo Express on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä MongoDB:lle, joka on rakennettu Node.js:llä ja Bootstrap 5:llä. Sen avulla voit muodostaa yhteyden MongoDB-instanssiin ja aloittaa välittömästi tietokantojen selaamisen, kokoelmien tutkimisen, dokumenttien muokkaamisen ja kyselyjen suorittamisen – kaikki selaimen välilehdeltä, ilman paikallista tietokanta-asiakasohjelmaa. Käyttöliittymä hoitaa täydet CRUD-toiminnot tietokantojen, kokoelmien ja yksittäisten dokumenttien välillä ja tukee kaikkia BSON-datatyyppejä, joten dokumentit näytetään ja muokataan tarkasti.

Mongo Expressin isännöinti itse VPS:llä MongoDB-tietokantasi rinnalla pitää molemmat palvelut samassa yksityisessä verkossa, joten tietokantaporttisi ei koskaan altistu internetille, samalla kun hallintakäyttöliittymä pysyy käytettävissä HTTPS:n kautta Traefikin avulla.