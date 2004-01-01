Ota Mongo Express käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
MongoDB:n verkkopohjainen hallintaliittymä, jonka avulla voit selata, muokata ja hallita tietokantoja selaimen kautta.
Mongo Express – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mongo Express – mitä sillä voi rakentaa?
Mongo Express on kevyt, avoimen lähdekoodin verkkokäyttöliittymä MongoDB:lle, joka on rakennettu Node.js:llä ja Bootstrap 5:llä. Sen avulla voit muodostaa yhteyden MongoDB-instanssiin ja aloittaa välittömästi tietokantojen selaamisen, kokoelmien tutkimisen, dokumenttien muokkaamisen ja kyselyjen suorittamisen – kaikki selaimen välilehdeltä, ilman paikallista tietokanta-asiakasohjelmaa. Käyttöliittymä hoitaa täydet CRUD-toiminnot tietokantojen, kokoelmien ja yksittäisten dokumenttien välillä ja tukee kaikkia BSON-datatyyppejä, joten dokumentit näytetään ja muokataan tarkasti.
Mongo Expressin isännöinti itse VPS:llä MongoDB-tietokantasi rinnalla pitää molemmat palvelut samassa yksityisessä verkossa, joten tietokantaporttisi ei koskaan altistu internetille, samalla kun hallintakäyttöliittymä pysyy käytettävissä HTTPS:n kautta Traefikin avulla.
Mongo Express – tärkeimmät ominaisuudet
Kattavat CRUD-toiminnot
Luo, lue, päivitä ja poista tietokantoja, kokoelmia ja dokumentteja selkeän selainkäyttöliittymän kautta kirjoittamatta yhtään komentorivikomentoa.
Upotettu asiakirjaeditori
Muokkaa dokumentteja suoraan käyttöliittymässä täydellä BSON-tyyppituella, jotta arvot kuten ObjectId, Date ja NumberLong käsitellään oikein.
Kokoelman tuonti ja vienti
Tuo ja vie kokoelman tietoja JSON-muodossa siirtoja, varmuuskopioita tai tietojoukkojen tilannekuvien jakamista varten ympäristöjen välillä.
Hakemiston hallinta
Tarkastele, luo ja poista indeksejä mistä tahansa kokoelmasta ymmärtääksesi ja optimoidaksesi kyselyjen suorituskykyä poistumatta selaimesta.
GridFS-tiedostonhallinta
Selaa ja hallitse suuria tiedostoja, jotka on tallennettu MongoDB GridFS -säilöihin, suoraan käyttöliittymän kautta.
Mongo Express – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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