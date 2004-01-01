Asenna Pterodactyl yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin pelipalvelimen hallintapaneeli Docker-eristyksellä, reaaliaikaisella konsolilla ja tuella sadoille peleille.
Pterodactyl – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pterodactyl – mitä sillä voi rakentaa?
Pterodactyl on johtava avoimen lähdekoodin pelipalvelimen hallintapaneeli, johon isännöintipalveluntarjoajat ja peliyhteisöt luottavat maailmanlaajuisesti. Jokainen pelipalvelin toimii omassa Docker-kontissaan, mikä estää resurssikonfliktit ja estää vaarantuneen palvelimen vaikuttamasta muihin samalla koneella. Moderni React-pohjainen käyttöliittymä antaa palvelimen omistajille reaaliaikaisen konsolikäytön, tiedostojen hallinnan, varmuuskopioinnin ajoituksen ja resurssien valvonnan.
Pterodactylin itseisännöinti eliminoi hallittujen isännöintialustojen veloittamat palvelinkohtaiset maksut ja antaa järjestelmänvalvojille täyden hallinnan brändäykseen, todennusintegraatioihin ja mukautettuihin "muniiin" (eggs) tukemattomille peleille. Tämä käyttöönotto kattaa paneelin MariaDB:llä ja Redisillä – Wings on asennettava erikseen solmuihin, joissa pelipalvelimet ajetaan.
Pterodactyl – tärkeimmät ominaisuudet
Docker-eristys
Jokainen pelipalvelin pyörii omassa säiliössään, mikä estää resurssikonfliktit ja pitää isäntäjärjestelmän turvassa, vaikka palvelin vaarantuisi.
Reaaliaikainen konsoli
WebSocket-pohjainen verkkokonsoli antaa pelaajille ja ylläpitäjille reaaliaikaisen pääsyn palvelimen tulosteisiin ja komentoihin suoraan selaimesta.
Automaattiset varmuuskopiot
Sisäänrakennettu varmuuskopioinnin ajoitus tallentaa palvelimen tilannekuvat S3-yhteensopivaan tallennustilaan suojaten pelimaailman tietoja ilman manuaalista puuttumista.
Monisolmuskaalaus
Hallitse useille fyysisille koneille hajautettuja pelipalvelimia yhdestä paneelista skaalaamalla kapasiteettia lisäämällä Wings-solmuja kysynnän kasvaessa.
Yhteisömunat
Sadat yhteisön luomat pelipalvelinmallit kattavat Minecraftin, Rustin, ARKin, Counter-Striken ja monia muita – ota käyttöön mikä tahansa tuettu peli sekunneissa.
Pterodactyl – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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