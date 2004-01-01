Pterodactyl on johtava avoimen lähdekoodin pelipalvelimen hallintapaneeli, johon isännöintipalveluntarjoajat ja peliyhteisöt luottavat maailmanlaajuisesti. Jokainen pelipalvelin toimii omassa Docker-kontissaan, mikä estää resurssikonfliktit ja estää vaarantuneen palvelimen vaikuttamasta muihin samalla koneella. Moderni React-pohjainen käyttöliittymä antaa palvelimen omistajille reaaliaikaisen konsolikäytön, tiedostojen hallinnan, varmuuskopioinnin ajoituksen ja resurssien valvonnan.

Pterodactylin itseisännöinti eliminoi hallittujen isännöintialustojen veloittamat palvelinkohtaiset maksut ja antaa järjestelmänvalvojille täyden hallinnan brändäykseen, todennusintegraatioihin ja mukautettuihin "muniiin" (eggs) tukemattomille peleille. Tämä käyttöönotto kattaa paneelin MariaDB:llä ja Redisillä – Wings on asennettava erikseen solmuihin, joissa pelipalvelimet ajetaan.