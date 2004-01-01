Forgejo on yhteisövetoinen, itse ylläpidettävä Git-palvelu, joka syntyi Gitean haarana keskittyen vahvasti läpinäkyvyyteen ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Se tarjoaa kaiken, mitä tiimit tarvitsevat ohjelmistoprojektien isännöintiin, yhteistyöhön ja hallintaan — aina repositorion hallinnasta ja koodin tarkistuksesta ongelmien seurantaan, wiki-sivuihin ja sisäänrakennettuihin CI/CD-toimintoihin — kevyessä, resurssitehokkaassa paketissa, joka toimii vaivattomasti pienellä virtuaalipalvelimella.

Git-infrastruktuurin itse ylläpitäminen Forgejolla tarkoittaa lähdekoodisi täydellistä omistajuutta, riippumattomuutta kolmannen osapuolen alustoista ja täyttä tietojen sijaintivaatimusten noudattamista. Saat yritystason yhteistyöominaisuudet ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja tai riskiä siitä, että ulkoisten palveluntarjoajien käytäntömuutokset estäisivät tiimisi pääsyn omiin repositorionsa.