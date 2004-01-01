Asenna Forgejo yhden napsautuksen asennuksena.
Kevyt itse isännöity Git-palvelu, jossa on täysi verkkokäyttöliittymä, vetopyynnöt, ongelmanseuranta ja CI/CD-putket.
Forgejo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Forgejo – mitä sillä voi rakentaa?
Forgejo on yhteisövetoinen, itse ylläpidettävä Git-palvelu, joka syntyi Gitean haarana keskittyen vahvasti läpinäkyvyyteen ja käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Se tarjoaa kaiken, mitä tiimit tarvitsevat ohjelmistoprojektien isännöintiin, yhteistyöhön ja hallintaan — aina repositorion hallinnasta ja koodin tarkistuksesta ongelmien seurantaan, wiki-sivuihin ja sisäänrakennettuihin CI/CD-toimintoihin — kevyessä, resurssitehokkaassa paketissa, joka toimii vaivattomasti pienellä virtuaalipalvelimella.
Git-infrastruktuurin itse ylläpitäminen Forgejolla tarkoittaa lähdekoodisi täydellistä omistajuutta, riippumattomuutta kolmannen osapuolen alustoista ja täyttä tietojen sijaintivaatimusten noudattamista. Saat yritystason yhteistyöominaisuudet ilman käyttäjäkohtaisia lisenssimaksuja tai riskiä siitä, että ulkoisten palveluntarjoajien käytäntömuutokset estäisivät tiimisi pääsyn omiin repositorionsa.
Forgejo – tärkeimmät ominaisuudet
Täysi Git-hosting
Isännöi arkistoja SSH- ja HTTPS-yhteydellä, haaran suojauksella ja verkkopohjaisella erojen katseluohjelmalla koodin tarkistusta varten.
Vetopyynnöt ja arvioinnit
Jäsennelty koodikatselmointityönkulku sisäisillä kommenteilla, hyväksyntävaatimuksilla ja yhdistämisstrategioilla laadunvalvontaa varten.
Ongelmien seuranta
Sisäänrakennettu ongelmanseuranta tarroilla, virstanpylväillä ja projektitauluilla työn hallitsemiseksi sen koodin rinnalla, johon se liittyy.
Sisäänrakennetut CI/CD-toiminnot
GitHub Actions -yhteensopiva automaatio mahdollistaa testien ja käyttöönottojen suorittamisen suoraan Forjejossa ilman ulkoisia CI-palveluita.
Pakettirekisteri
Isännöi Docker-kuvia, NPM-paketteja ja muita artefakteja samalla alustalla kuin lähdekoodisi yhtenäisen toimitusketjun varmistamiseksi.
Federaation tuki
ActivityPub-pohjainen federaatio mahdollistaa instanssien välisen yhteistyön, vähentäen riippuvuutta mistään yksittäisestä keskitetystä hosting-palveluntarjoajasta.
Forgejo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.