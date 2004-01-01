Grafana on maailman suosituin avoimen lähdekoodin observointialusta, johon yli 20 miljoonaa käyttäjää luottaa muuttaessaan aikasarjadatan toimiviksi hallintapaneeleiksi. Se yhdistää yli 100 tietolähteeseen – Prometheukseen, InfluxDB:hen, Elasticsearhiin, PostgreSQL:ään, pilvipalveluntarjoajiin ja muihin – antaen tiimien visualisoida ja hälyttää dataa infrastruktuurinsa joka kolkasta yhdessä yhtenäisessä käyttöliittymässä.

Grafanan itseisännöinti VPS:lläsi eliminoi pilven poistumismaksut ja käyttäjäkohtaisen hinnoittelun pitäen samalla hallintapaneelin konfiguraatiot, kyselyhistorian ja mittaridatan kokonaan omassa infrastruktuurissasi – mikä on olennaista vaatimustenmukaisuudelle herkissä ympäristöissä ja tiimeille, jotka valvovat sisäisiä järjestelmiä, joihin ei pääse julkisesta internetistä.