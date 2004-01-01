Asenna Grafana yhden napsautuksen asennuksella.
Johtava avoimen lähdekoodin observointialusta mittareiden, lokien ja jäljitysten visualisointiin mistä tahansa tietolähteestä.
Grafana – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grafana – mitä sillä voi rakentaa?
Grafana on maailman suosituin avoimen lähdekoodin observointialusta, johon yli 20 miljoonaa käyttäjää luottaa muuttaessaan aikasarjadatan toimiviksi hallintapaneeleiksi. Se yhdistää yli 100 tietolähteeseen – Prometheukseen, InfluxDB:hen, Elasticsearhiin, PostgreSQL:ään, pilvipalveluntarjoajiin ja muihin – antaen tiimien visualisoida ja hälyttää dataa infrastruktuurinsa joka kolkasta yhdessä yhtenäisessä käyttöliittymässä.
Grafanan itseisännöinti VPS:lläsi eliminoi pilven poistumismaksut ja käyttäjäkohtaisen hinnoittelun pitäen samalla hallintapaneelin konfiguraatiot, kyselyhistorian ja mittaridatan kokonaan omassa infrastruktuurissasi – mikä on olennaista vaatimustenmukaisuudelle herkissä ympäristöissä ja tiimeille, jotka valvovat sisäisiä järjestelmiä, joihin ei pääse julkisesta internetistä.
Grafana – tärkeimmät ominaisuudet
100+ tietolähdettä
Yhdistä Grafana Prometheukseen, InfluxDB:hen, Elasticsearchiin, MySQL:ään, pilvipalveluntarjoajiin ja kymmeniin muihin kirjoittamatta mukautettuja sovittimia.
Monipuolinen visualisointikirjasto
Valitse kaavioista, lämpökartoista, histogrammeista, geomapeista, tilastopaneeleista ja sadoista yhteisön laajennuksista esittääksesi jokaisen mittarin intuitiivisimmin.
Tehokas hälytys
Määritä kynnysarvoihin perustuvia tai poikkeamien tunnistukseen perustuvia hälytyksiä ja reititä ilmoitukset Slackiin, PagerDutyyn, sähköpostiin, webhookeihin ja muualle yhdestä hälytysmoottorista.
Hallintapaneelin mallipohjat
Käytä muuttujia ja mallikyselyitä rakentaaksesi yhden uudelleenkäytettävän hallintapaneelin, joka suodattaa dynaamisesti isännän, palvelun, alueen tai minkä tahansa muun ulottuvuuden mukaan.
Yhtenäinen havaittavuus
Korreloi mittareita, lokeja ja hajautettuja jäljityksiä rinnakkain yhdellä alustalla, vähentäen keskimääräistä aikaa diagnosoida ja ratkaista tapauksia.
Grafana – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.