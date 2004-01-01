Asenna Open Dronelog yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity analysaattori DJI- ja Litchi-drone-lentolokeille, sisältäen 3D-kartat, telemetriakaaviot ja tulostettavat lentoraportit.
Open Dronelog – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Open Dronelog – mitä sillä voi rakentaa?
Open Dronelog on avoimen lähdekoodin lennonloki-analysaattori, joka tuo DJI-, Litchi- ja Airdata-viennit paikalliseen DuckDB-tietokantaan ja esittää ne interaktiivisen verkkokojelaudan kautta. Toisin kuin pilvipalvelut, jotka lukitsevat lentohistoriasi tilausten tai latausrajoitusten taakse, jokainen lento, akun sarjanumero ja telemetrianäyte pysyy omalla palvelimellasi, ja analyysit suoritetaan paikallisesti automaattisella alinäytteistyksellä erittäin suurille aineistoille.
Open Dronelogin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää henkilökohtaisesti tunnistettavat lentoreitit, dronen sarjanumerot ja akkuhistorian täysin hallinnassasi. Voit synkronoida lokit automaattisesti liitetystä kansiosta, luoda tulostettavia A4-säännösten mukaisia raportteja viranomaisille ja jakaa yhden instanssin koko drone-tiimin kesken ilman lentäjäkohtaisia maksuja.
Open Dronelog – tärkeimmät ominaisuudet
Monimuotoinen lokituonti
Tuo DJI .txt-, Litchi CSV- ja Airdata-vientejä automaattisella yksiköntunnistuksella, älykkäällä duplikaattien poistolla ja valinnaisilla kolmannen osapuolen jäsentäjälaajennuksilla.
Interaktiiviset lentokartat
Toista lentoja 3D-kartalla valittavilla satelliitti-, topografisilla tai OpenStreetMap-kerroksilla, säädettävällä nopeudensäädöllä ja reaaliaikaisella RC-ohjaimen visualisoinnilla.
Telemetriakaaviot
Synkronoidut raahaamalla zoomattavat kaaviot korkeudelle, nopeudelle, akun kennojännitteille, asennolle, RC-signaalille, GPS:lle ja etäisyydelle kotiin jokaiselle lennolle.
Akun terveyden seuranta
Akkukohtaiset syklikertamäärät, täyden latauksen kapasiteettihistoria ja käyttöminuuttitrendit auttavat havaitsemaan heikkenemisen ennen kuin akku pettää lennon aikana.
Tulostettavat lentoraportit
Luo konfiguroitavia A4 HTML-raportteja valittavilla kenttäryhmillä, säätiedoilla ja päiväkohtaisella ryhmittelyllä, jotka tulostuvat suoraan PDF-muotoon viranomaisille.
Paikallinen ensin -tallennustila
Kaikki lennot sijaitsevat paikallisessa DuckDB-tietokannassa, jossa on CSV-, JSON-, GPX- ja KML-vienti sekä täysi varmuuskopiointi ja palautus – pilveen lataamista ei tarvita.
Open Dronelog – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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