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Itseisännöity analysaattori DJI- ja Litchi-drone-lentolokeille, sisältäen 3D-kartat, telemetriakaaviot ja tulostettavat lentoraportit.

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KVM 4
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10,99/kk
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16 Tt siirtonopeus
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KVM 8
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21,99/kk
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32 Gt RAM
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Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Open Dronelog – mitä sillä voi rakentaa?

Open Dronelog on avoimen lähdekoodin lennonloki-analysaattori, joka tuo DJI-, Litchi- ja Airdata-viennit paikalliseen DuckDB-tietokantaan ja esittää ne interaktiivisen verkkokojelaudan kautta. Toisin kuin pilvipalvelut, jotka lukitsevat lentohistoriasi tilausten tai latausrajoitusten taakse, jokainen lento, akun sarjanumero ja telemetrianäyte pysyy omalla palvelimellasi, ja analyysit suoritetaan paikallisesti automaattisella alinäytteistyksellä erittäin suurille aineistoille.

Open Dronelogin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää henkilökohtaisesti tunnistettavat lentoreitit, dronen sarjanumerot ja akkuhistorian täysin hallinnassasi. Voit synkronoida lokit automaattisesti liitetystä kansiosta, luoda tulostettavia A4-säännösten mukaisia raportteja viranomaisille ja jakaa yhden instanssin koko drone-tiimin kesken ilman lentäjäkohtaisia maksuja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Open Dronelog – tärkeimmät ominaisuudet

Monimuotoinen lokituonti

Tuo DJI .txt-, Litchi CSV- ja Airdata-vientejä automaattisella yksiköntunnistuksella, älykkäällä duplikaattien poistolla ja valinnaisilla kolmannen osapuolen jäsentäjälaajennuksilla.

Interaktiiviset lentokartat

Toista lentoja 3D-kartalla valittavilla satelliitti-, topografisilla tai OpenStreetMap-kerroksilla, säädettävällä nopeudensäädöllä ja reaaliaikaisella RC-ohjaimen visualisoinnilla.

Telemetriakaaviot

Synkronoidut raahaamalla zoomattavat kaaviot korkeudelle, nopeudelle, akun kennojännitteille, asennolle, RC-signaalille, GPS:lle ja etäisyydelle kotiin jokaiselle lennolle.

Akun terveyden seuranta

Akkukohtaiset syklikertamäärät, täyden latauksen kapasiteettihistoria ja käyttöminuuttitrendit auttavat havaitsemaan heikkenemisen ennen kuin akku pettää lennon aikana.

Tulostettavat lentoraportit

Luo konfiguroitavia A4 HTML-raportteja valittavilla kenttäryhmillä, säätiedoilla ja päiväkohtaisella ryhmittelyllä, jotka tulostuvat suoraan PDF-muotoon viranomaisille.

Paikallinen ensin -tallennustila

Kaikki lennot sijaitsevat paikallisessa DuckDB-tietokannassa, jossa on CSV-, JSON-, GPX- ja KML-vienti sekä täysi varmuuskopiointi ja palautus – pilveen lataamista ei tarvita.

Open Dronelog – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

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