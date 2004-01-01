Open Dronelog on avoimen lähdekoodin lennonloki-analysaattori, joka tuo DJI-, Litchi- ja Airdata-viennit paikalliseen DuckDB-tietokantaan ja esittää ne interaktiivisen verkkokojelaudan kautta. Toisin kuin pilvipalvelut, jotka lukitsevat lentohistoriasi tilausten tai latausrajoitusten taakse, jokainen lento, akun sarjanumero ja telemetrianäyte pysyy omalla palvelimellasi, ja analyysit suoritetaan paikallisesti automaattisella alinäytteistyksellä erittäin suurille aineistoille.

Open Dronelogin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää henkilökohtaisesti tunnistettavat lentoreitit, dronen sarjanumerot ja akkuhistorian täysin hallinnassasi. Voit synkronoida lokit automaattisesti liitetystä kansiosta, luoda tulostettavia A4-säännösten mukaisia raportteja viranomaisille ja jakaa yhden instanssin koko drone-tiimin kesken ilman lentäjäkohtaisia maksuja.