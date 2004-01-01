Seerr on avoimen lähdekoodin median pyyntö- ja löytämisalusta, joka yhdistää Overseerrin ja Jellyseerrin parhaat puolet yhdeksi sovellukseksi natiivilla tuella Jellyfinille, Plexille ja Embylle. Käyttäjät selaavat elokuvia ja TV-ohjelmia, tekevät pyyntöjä, ja järjestelmänvalvojat hyväksyvät ne selkeän hallintapaneelin kautta – samalla kun Sonarr ja Radarr hoitavat varsinaisen latauksen automaattisesti.

Seerrin itseisännöinti pitää mediapalvelimen tunnistetiedot ja API-avaimet omassa infrastruktuurissasi, antaen samalla perheelle ja ystäville tyylikkään tavan pyytää sisältöä ilman suoraa pääsyä automaatiotyökaluihisi. VPS-käyttöönoton 24/7 saatavuus varmistaa, että pyyntöjen lähettäminen ja ilmoitukset toimivat luotettavasti riippumatta siitä, onko kotiverkkosi online-tilassa.