Asenna Seerr yhdellä napsautuksella.
Yhtenäinen median pyyntöalusta Jellyfinille, Plexille ja Embylle, automaattisella toteutuksella Sonarrin ja Radarrin kautta.
Seerr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Seerr – mitä sillä voi rakentaa?
Seerr on avoimen lähdekoodin median pyyntö- ja löytämisalusta, joka yhdistää Overseerrin ja Jellyseerrin parhaat puolet yhdeksi sovellukseksi natiivilla tuella Jellyfinille, Plexille ja Embylle. Käyttäjät selaavat elokuvia ja TV-ohjelmia, tekevät pyyntöjä, ja järjestelmänvalvojat hyväksyvät ne selkeän hallintapaneelin kautta – samalla kun Sonarr ja Radarr hoitavat varsinaisen latauksen automaattisesti.
Seerrin itseisännöinti pitää mediapalvelimen tunnistetiedot ja API-avaimet omassa infrastruktuurissasi, antaen samalla perheelle ja ystäville tyylikkään tavan pyytää sisältöä ilman suoraa pääsyä automaatiotyökaluihisi. VPS-käyttöönoton 24/7 saatavuus varmistaa, että pyyntöjen lähettäminen ja ilmoitukset toimivat luotettavasti riippumatta siitä, onko kotiverkkosi online-tilassa.
Seerr – tärkeimmät ominaisuudet
Monipalvelintuki
Toimii Jellyfinin, Plexin ja Embyn kanssa, mukaan lukien kertakirjautuminen, joten käyttäjät kirjautuvat sisään samoilla tunnuksilla, joita he käyttävät mediaserveriinsä.
Sonarr- ja Radarr-integraatio
Lähettää automaattisesti hyväksytyt pyynnöt Sonarrille TV-ohjelmia varten ja Radarrille elokuvia varten, saattaen päätökseen koko prosessin pyynnöstä kirjastoon.
Kaksoiskappaleiden estäminen
Skannaa olemassa olevat mediakirjastot ennen pyyntöjen hyväksymistä, mikä estää turhat lataukset jo saatavilla olevan sisällön osalta.
Hienojakoiset käyttöoikeudet
Roolipohjaiset käyttöoikeudet ja käyttäjäkohtaiset pyyntökiintiöt mahdollistavat järjestelmänvalvojien hallita, mitä käyttäjät voivat pyytää ja kuinka usein.
Monikanavaiset ilmoitukset
Lähettää hyväksyntä- ja saatavuushälytyksiä Discord-, Telegram-, Slack-, sähköposti- ja webhook-palveluiden kautta pitääkseen käyttäjät ajan tasalla pyynnöistään.
Seerr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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