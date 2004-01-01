Ota kotisivu käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Moderni, täysin staattinen sovelluksen hallintapaneeli automaattisella Docker-konttien tunnistuksella ja yli 100 palveluintegraatiolla.
Homepage – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Homepage – mitä sillä voi rakentaa?
Kotisivu on nopea, turvallinen ja erittäin muokattavissa oleva sovelluksen kojelauta, joka toimii keskuspaikkana kaikille itse isännöimillesi palveluille. Se konfiguroidaan kokonaan YAML-tiedostojen kautta, ja se integroituu Dockerin kanssa löytääkseen automaattisesti käynnissä olevat kontit, näyttää reaaliaikaiset järjestelmämittarit ja palvelun tilan, ja tukee yli 100 kolmannen osapuolen integraatiota reaaliaikaisia datakomponentteja varten. Sen täysin staattinen arkkitehtuuri tarkoittaa, että se latautuu välittömästi ja vaatii minimaalisesti palvelinresursseja.
Kotisivun käyttöönotto VPS:lläsi suoralla Docker-socket-yhteydellä luo dynaamisen, itsestään päivittyvän kojelaudan, joka heijastaa reaaliaikaista infrastruktuuriasi — uudet kontit ilmestyvät automaattisesti, pitäen kojelautasi ajan tasalla pinosi kasvaessa ilman manuaalista uudelleenkonfigurointia.
Homepage – tärkeimmät ominaisuudet
Docker Automaattinen tunnistus
Tunnistaa automaattisesti käynnissä olevat säilöt Docker-socketin kautta ja lisää ne hallintapaneeliisi ilman manuaalista syöttöä.
Yli 100 palveluintegraatiota
Näytä reaaliaikaisia tietoja Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox ja kymmenistä muista suosituista itse isännöidyistä palveluista suoraan hallintapaneelin widgeteissä.
YAML-pohjainen konfiguraatio
Versiohallitse koko hallintapaneelin kokoonpano YAML-tiedostoissa, mikä tekee sen kopioimisesta tai siirtämisestä eri ympäristöjen välillä vaivatonta.
Järjestelmän resurssiwidgetit
Sisäänrakennetut widgetit näyttävät reaaliaikaisen suorittimen, muistin ja levyn käytön, jotta voit valvoa palvelimen tilaa aloitussivultasi.
Mukautettu CSS ja JS
Lisää mukautettua CSS:ää ja JavaScriptiä mukauttaaksesi hallintapaneelin ulkoasua sisäänrakennettujen teemavaihtoehtojen lisäksi.
Homepage – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.