Kotisivu on nopea, turvallinen ja erittäin muokattavissa oleva sovelluksen kojelauta, joka toimii keskuspaikkana kaikille itse isännöimillesi palveluille. Se konfiguroidaan kokonaan YAML-tiedostojen kautta, ja se integroituu Dockerin kanssa löytääkseen automaattisesti käynnissä olevat kontit, näyttää reaaliaikaiset järjestelmämittarit ja palvelun tilan, ja tukee yli 100 kolmannen osapuolen integraatiota reaaliaikaisia datakomponentteja varten. Sen täysin staattinen arkkitehtuuri tarkoittaa, että se latautuu välittömästi ja vaatii minimaalisesti palvelinresursseja.

Kotisivun käyttöönotto VPS:lläsi suoralla Docker-socket-yhteydellä luo dynaamisen, itsestään päivittyvän kojelaudan, joka heijastaa reaaliaikaista infrastruktuuriasi — uudet kontit ilmestyvät automaattisesti, pitäen kojelautasi ajan tasalla pinosi kasvaessa ilman manuaalista uudelleenkonfigurointia.