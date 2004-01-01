Ota Form.io käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin lomakkeenrakentaja ja tiedonhallinnan API-alusta dynaamisten lomakkeiden luomiseen, upottamiseen ja hallintaan.
Form.io – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Form.io – mitä sillä voi rakentaa?
Form.io on avoimen lähdekoodin lomakkeiden rakennus- ja API-alusta, jonka avulla kehittäjät voivat luoda monimutkaisia lomakkeita, hallita lähetettyjä tietoja ja rakentaa datavetoisia sovelluksia. Se yhdistää visuaalisen vedä ja pudota -lomakerakentajan tehokkaaseen REST API -taustaohjelmaan, mikä tekee lomakkeiden upottamisesta mihin tahansa verkko- tai mobiilisovellukseen suoraviivaista.
Form.ion itseisännöinti antaa sinulle täyden omistusoikeuden lomaketietoihisi ja lähetettyihin tietoihin. Organisaatiot, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja – kyselyvastauksia, asiakkaan vastaanottolomakkeita tai sisäisiä työnkulkuja – hyötyvät siitä, että kaikki pysyy omassa infrastruktuurissa ilman lähetyskohtaisia maksuja ja täydellä tietosuvereniteetilla.
Form.io – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaalinen lomakkeen rakentaja
Vedä ja pudota -editori tukee tekstikenttiä, tiedostojen latauksia, sisäkkäisiä lomakkeita ja ehdollista logiikkaa ilman koodin kirjoittamista.
Automaattisesti luotu REST API
Jokainen lomake luo automaattisesti REST-rajapinnan lähetysten luomiseen, lukemiseen ja hallintaan mistä tahansa sovelluksesta.
Roolipohjainen pääsynhallinta
Hallitse, kuka voi lähettää, tarkastella tai hallinnoida lomakkeita tarkalla rooli- ja käyttöoikeuksien hallinnalla.
Mukautetut lähetystoiminnot
Käynnistä webhookeja, lähetä sähköposteja tai muunna tietoja automaattisesti, kun lomake lähetetään.
Upotettava JavaScript SDK
Upota lomakkeita React-, Angular-, Vue- tai mihin tahansa verkkosovellukseen käyttämällä virallista Form.io JavaScript SDK:ta.
Form.io – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.