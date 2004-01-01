Form.io on avoimen lähdekoodin lomakkeiden rakennus- ja API-alusta, jonka avulla kehittäjät voivat luoda monimutkaisia lomakkeita, hallita lähetettyjä tietoja ja rakentaa datavetoisia sovelluksia. Se yhdistää visuaalisen vedä ja pudota -lomakerakentajan tehokkaaseen REST API -taustaohjelmaan, mikä tekee lomakkeiden upottamisesta mihin tahansa verkko- tai mobiilisovellukseen suoraviivaista.

Form.ion itseisännöinti antaa sinulle täyden omistusoikeuden lomaketietoihisi ja lähetettyihin tietoihin. Organisaatiot, jotka käsittelevät arkaluonteisia tietoja – kyselyvastauksia, asiakkaan vastaanottolomakkeita tai sisäisiä työnkulkuja – hyötyvät siitä, että kaikki pysyy omassa infrastruktuurissa ilman lähetyskohtaisia maksuja ja täydellä tietosuvereniteetilla.