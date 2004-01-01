Asenna Tautulli yhden napsautuksen asennuksena.
Valvonta- ja analytiikkakumppani Plex Media Serverille yksityiskohtaisilla tilastoilla ja mukautetuilla ilmoituksilla.
Tautulli â€“ valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tautulli â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?
Tautulli on Python-pohjainen valvonta- ja seurantatyÃ¶kalu, joka on rakennettu erityisesti Plex Media ServeriÃ¤ varten. Se tallentaa jokaisen toistotapahtuman â€“ kuka katsoi mitÃ¤, milloin, millÃ¤ laadulla ja miltÃ¤ laitteelta â€“ ja esittÃ¤Ã¤ tiedot monipuolisissa kaavioissa ja suodatettavissa historiataulukoissa.
Tautullin itseisÃ¤nnÃ¶inti VPS:llÃ¤ Plex-palvelimesi rinnalla tai siitÃ¤ erillÃ¤Ã¤n tarjoaa sinulle pysyvÃ¤t tilastot ja ilmoitusten toimituksen Discordiin, Slackiin, Telegramiin ja sÃ¤hkÃ¶postiin ilman Plexin pilvipalveluihin tukeutumista. Se yhdistÃ¤Ã¤ mihin tahansa Plex-palvelimeen verkon kautta.
Tautulli â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet
Toistohistoria
Jokainen striimi kirjataan kÃ¤yttÃ¤jÃ¤n, laitteen, laadun ja keston kanssa, jotta sinulla on tÃ¤ydellinen kirjaus mediapalvelimen toiminnasta.
Mukautetut ilmoitukset
LÃ¤hetÃ¤ ilmoituksia uudesta sisÃ¤llÃ¶stÃ¤, striimien aloituksista, transkoodauksista tai kÃ¤yttÃ¤jien kirjautumisista Discordilla, Slackilla, Telegramilla, sÃ¤hkÃ¶postilla ja muilla tavoin.
Tilastojen hallintapaneeli
Visuaaliset kaaviot nÃ¤yttÃ¤vÃ¤t samanaikaiset suoratoistot, kaistanleveyden kÃ¤ytÃ¶n, suositun median ja kÃ¤yttÃ¤jÃ¤kohtaisen toiminnan millÃ¤ tahansa aikavÃ¤lillÃ¤.
Uutiskirjetuki
Luo ja lÃ¤hetÃ¤ automaattisesti sÃ¤hkÃ¶postiuutiskirjeitÃ¤, jotka tuovat esiin Ã¤skettÃ¤in lisÃ¤tyt elokuvat ja jaksot Plex-kÃ¤yttÃ¤jillesi.
Tautulli â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella
Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta
KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.
Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse yllÃ¤pidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.