Tautulli on Python-pohjainen valvonta- ja seurantatyÃ¶kalu, joka on rakennettu erityisesti Plex Media ServeriÃ¤ varten. Se tallentaa jokaisen toistotapahtuman â€“ kuka katsoi mitÃ¤, milloin, millÃ¤ laadulla ja miltÃ¤ laitteelta â€“ ja esittÃ¤Ã¤ tiedot monipuolisissa kaavioissa ja suodatettavissa historiataulukoissa.

Tautullin itseisÃ¤nnÃ¶inti VPS:llÃ¤ Plex-palvelimesi rinnalla tai siitÃ¤ erillÃ¤Ã¤n tarjoaa sinulle pysyvÃ¤t tilastot ja ilmoitusten toimituksen Discordiin, Slackiin, Telegramiin ja sÃ¤hkÃ¶postiin ilman Plexin pilvipalveluihin tukeutumista. Se yhdistÃ¤Ã¤ mihin tahansa Plex-palvelimeen verkon kautta.