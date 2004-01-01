Jopa 69 % alennus Tautulli tuotteelle

Asenna Tautulli yhden napsautuksen asennuksena.

Valvonta- ja analytiikkakumppani Plex Media Serverille yksityiskohtaisilla tilastoilla ja mukautetuilla ilmoituksilla.

Julkaise sovelluksesi vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu
Asenna Tautulli yhden napsautuksen asennuksena.

Tautulli â€“ valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintÃ¤
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintÃ¤
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 â‚¬/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintÃ¤
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisÃ¤ltÃ¤Ã¤ kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pÃ¤Ã¤sy konttilokeihin
Yhden klikkauksen pÃ¤ivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukÃ¤teen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien mÃ¤Ã¤rÃ¤llÃ¤.

Tautulli â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Tautulli on Python-pohjainen valvonta- ja seurantatyÃ¶kalu, joka on rakennettu erityisesti Plex Media ServeriÃ¤ varten. Se tallentaa jokaisen toistotapahtuman â€“ kuka katsoi mitÃ¤, milloin, millÃ¤ laadulla ja miltÃ¤ laitteelta â€“ ja esittÃ¤Ã¤ tiedot monipuolisissa kaavioissa ja suodatettavissa historiataulukoissa.

Tautullin itseisÃ¤nnÃ¶inti VPS:llÃ¤ Plex-palvelimesi rinnalla tai siitÃ¤ erillÃ¤Ã¤n tarjoaa sinulle pysyvÃ¤t tilastot ja ilmoitusten toimituksen Discordiin, Slackiin, Telegramiin ja sÃ¤hkÃ¶postiin ilman Plexin pilvipalveluihin tukeutumista. Se yhdistÃ¤Ã¤ mihin tahansa Plex-palvelimeen verkon kautta.

Aloita tÃ¤stÃ¤
{name} â€“ mitÃ¤ sillÃ¤ voi rakentaa?

Tautulli â€“ tÃ¤rkeimmÃ¤t ominaisuudet

Toistohistoria

Jokainen striimi kirjataan kÃ¤yttÃ¤jÃ¤n, laitteen, laadun ja keston kanssa, jotta sinulla on tÃ¤ydellinen kirjaus mediapalvelimen toiminnasta.

Mukautetut ilmoitukset

LÃ¤hetÃ¤ ilmoituksia uudesta sisÃ¤llÃ¶stÃ¤, striimien aloituksista, transkoodauksista tai kÃ¤yttÃ¤jien kirjautumisista Discordilla, Slackilla, Telegramilla, sÃ¤hkÃ¶postilla ja muilla tavoin.

Tilastojen hallintapaneeli

Visuaaliset kaaviot nÃ¤yttÃ¤vÃ¤t samanaikaiset suoratoistot, kaistanleveyden kÃ¤ytÃ¶n, suositun median ja kÃ¤yttÃ¤jÃ¤kohtaisen toiminnan millÃ¤ tahansa aikavÃ¤lillÃ¤.

Uutiskirjetuki

Luo ja lÃ¤hetÃ¤ automaattisesti sÃ¤hkÃ¶postiuutiskirjeitÃ¤, jotka tuovat esiin Ã¤skettÃ¤in lisÃ¤tyt elokuvat ja jaksot Plex-kÃ¤yttÃ¤jillesi.

Tautulli â€“ miksi kÃ¤yttÃ¤Ã¤ Hostingerissa?

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Saat sovelluksesi kÃ¤yttÃ¶kuntoon vÃ¤littÃ¶mÃ¤sti esimÃ¤Ã¤ritetyllÃ¤ asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellÃ¤ klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

PidÃ¤ sovelluksesi suojattuina sisÃ¤Ã¤nrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

KÃ¤ytÃ¤ ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestÃ¤ paikasta. Ota kÃ¤yttÃ¶Ã¶n, pÃ¤ivitÃ¤ ja valvo projektejasi helposti.

SisÃ¤Ã¤nrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti lÃ¤heltÃ¤ yleisÃ¶Ã¤si parantaaksesi latausnopeuksia. MeillÃ¤ on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja EtelÃ¤-Amerikassa.
Aloita tÃ¤stÃ¤
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyvÃ¤inen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! KÃ¤yttÃ¶aika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikÃ¤ pitÃ¤Ã¤ sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystÃ¤ni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin ðŸš€

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! HyvÃ¤ hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa kÃ¤yttÃ¤jiensÃ¤ aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. HyvÃ¤ tuki. Luotettava. Tuntuu erittÃ¤in vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttÃ¤ Hostingerin tukeen menetettyÃ¤ni pÃ¤Ã¤syn itse yllÃ¤pidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kÃ¤rsivÃ¤llisiÃ¤ ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tÃ¤ssÃ¤ N8N-pÃ¤ivityksessÃ¤ Hostingerin VPS:llÃ¤ni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielÃ¤ kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikÃ¤ koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittÃ¤in tyytyvÃ¤inen sen kautta kÃ¤yttÃ¤miini palveluihin. Ne eivÃ¤t ole yhtÃ¤ kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvÃ¤t VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuu

Kokeile ilman riskejÃ¤ 30 pÃ¤ivÃ¤n tyytyvÃ¤isyystakuumme turvin. Katso lisÃ¤tiedot hyvityskÃ¤ytÃ¤nnÃ¶stÃ¤mme.

Aloita tÃ¤stÃ¤

Tutustu muihin kÃ¤yttÃ¶Ã¶notettaviin sovelluksiin

Immich

Immich

Immich on tehokas itse isÃ¤nnÃ¶ity valokuvien ja videoiden hallintaratkaisu

Valitse
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Suoratoista henkilÃ¶kohtaisia musiikkikirjastoja Subsonic-yhteensopivan API-palvelimen kautta

Valitse
AllTube

AllTube

VerkkokÃ¤yttÃ¶liittymÃ¤ videoiden lataamiseen YouTubesta ja muilta sivustoilta

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestÃ¤si

TÃ¤mÃ¤ sivusto kÃ¤yttÃ¤Ã¤ evÃ¤steitÃ¤, joita kÃ¤ytetÃ¤Ã¤n sivuston virheettÃ¶mÃ¤n toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekÃ¤ markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyvÃ¤ksyt evÃ¤steiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekÃ¤ analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evÃ¤stekÃ¤ytÃ¤nnÃ¶ssÃ¤mme.