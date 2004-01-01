Ota Tiny File Manager käyttöön yhdellä napsautuksella.
Kevyt, yksitiedostoinen PHP-verkkotiedostonhallinta palvelintiedostojen lataamiseen, noutamiseen ja järjestämiseen mistä tahansa selaimesta.
Tiny File Manager – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tiny File Manager – mitä sillä voi rakentaa?
Tiny File Manager on kompakti, avoimen lähdekoodin tiedostonhallintaohjelma, joka toimii kokonaan yhtenä PHP-tiedostona ja tarjoaa täysin varustellun selainpohjaisen käyttöliittymän tiedostojen hallintaan palvelimellasi ilman SSH- tai FTP-asiakasohjelmia. Se tukee tiedostojen lataamista ja tallentamista, kopiointia, siirtoa, uudelleennimeämistä, poistamista, arkistojen luomista ja sisäänrakennettua tekstieditoria – kaikki saatavilla selkeän, responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta.
Tiny File Managerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostosi hallinnassasi ja antaa sinun myöntää roolipohjaisen pääsyn tiimin jäsenille eri käyttöoikeustasoilla. Sen minimaalinen jalanjälki tarkoittaa, että se toimii olemassa olevien sovellustesi rinnalla lisäämättä huomattavaa resurssikuormitusta.
Tiny File Manager – tärkeimmät ominaisuudet
Täydet tiedostotoiminnot
Lähetä, lataa, kopioi, siirrä, nimeä uudelleen ja poista tiedostoja ja kansioita suoraan selaimesta vaatimatta SSH- tai FTP-yhteyttä.
Monikäyttäjäkäyttö
Määritä useita käyttäjätilejä yksilöllisillä salasanoilla ja käyttöoikeustasoilla, mukaan lukien vain luku -roolit rajoitettua pääsyä varten.
Sisäänrakennettu tekstieditori
Muokkaa määritystiedostoja, skriptejä ja koodia suoraan selaimessa syntaksikorostuksen tuella, ohittaen erillisen editorin tarpeen.
Arkistotuki
Luo ZIP-arkistoja ja pura pakattuja tiedostoja verkkokäyttöliittymän kautta, mikä yksinkertaistaa eräsiirtoja ja varmuuskopioita ilman komentorivityökaluja.
Tiedostohaku
Hae hakemistoista tiedostonimen tai sisällön perusteella löytääksesi tiedostot nopeasti ilman, että sinun tarvitsee selata kansiorakenteita manuaalisesti.
Tiny File Manager – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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