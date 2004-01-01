Tiny File Manager on kompakti, avoimen lähdekoodin tiedostonhallintaohjelma, joka toimii kokonaan yhtenä PHP-tiedostona ja tarjoaa täysin varustellun selainpohjaisen käyttöliittymän tiedostojen hallintaan palvelimellasi ilman SSH- tai FTP-asiakasohjelmia. Se tukee tiedostojen lataamista ja tallentamista, kopiointia, siirtoa, uudelleennimeämistä, poistamista, arkistojen luomista ja sisäänrakennettua tekstieditoria – kaikki saatavilla selkeän, responsiivisen verkkokäyttöliittymän kautta.

Tiny File Managerin itseisännöinti VPS:lläsi pitää tiedostosi hallinnassasi ja antaa sinun myöntää roolipohjaisen pääsyn tiimin jäsenille eri käyttöoikeustasoilla. Sen minimaalinen jalanjälki tarkoittaa, että se toimii olemassa olevien sovellustesi rinnalla lisäämättä huomattavaa resurssikuormitusta.