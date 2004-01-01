Asenna Shoutrrr yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin itse isännöity sosiaalisen median ajastin X:lle, Blueskylle ja LinkedInille — kirjoita kerran ja julkaise kaikkialle.
Shoutrrr – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Shoutrrr – mitä sillä voi rakentaa?
Shoutrrr on avoimen lähdekoodin sosiaalisen median ajastustyökalu, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Bufferille, Typefullylle ja Hootsuitelle. Sen avulla voit luoda julkaisun kerran ja jonottaa sen X:ään (Twitter), Blueskyyn ja LinkedIniin yhdestä hallintapaneelista, verkostokohtaisella merkkirajoitusten käsittelyllä, OAuth-pohjaisilla tiliyhteyksillä ja sisäänrakennetulla työntekijällä, joka julkaisee viestit aikataulun mukaisesti taustalla.
Shoutrrrin itse isännöinti VPS:lläsi pitää luonnokset, ajastetut jonot ja yhdistetyt sosiaalisen median tilit omassa infrastruktuurissasi — ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei julkaisukiintiöitä eikä kolmannen osapuolen pääsyä sisältöstrategiaasi. Oletusarvoinen SQLite-kokoonpano toimii yhdessä säilössä, kun taas pysyvät volyymit varmistavat, että lataukset ja tiedot säilyvät uudelleenkäyttöönottojen jälkeen.
Shoutrrr – tärkeimmät ominaisuudet
Moniverkkojulkaisu
Laadi julkaisu kerran ja julkaise se X:ään, Blueskyyn ja LinkedIniin samanaikaisesti alustakohtaisilla merkkirajoituksilla ja esikatselun renderöinnillä.
Tausta-ajastin
Sisäänrakennettu jonotyöntekijä ja cron-ajastin julkaisevat julkaisusi suunniteltuna aikana ilman, että selainvälilehteä tarvitsee pitää auki.
OAuth-tilin yhdistäminen
Yhdistä X ja LinkedIn OAuth 2.0:n kautta ja Bluesky sovellussalasanan kautta — tunnistetiedot ja tunnukset pysyvät omassa käyttöönotossasi.
SQLite oletusarvoisesti
Toimitetaan yhdessä kontissa SQLite-tallennustilalla – ei ulkoista tietokantaa tai välimuistia hallittavaksi, valinnaisilla Postgres- ja Redis-päivityksillä.
Sitoutumisen mittarit
Sisäänrakennetut mittarit tallentavat julkaisujen suorituskyvyn ajan mittaan, joten voit verrata verkkoja ja hioa strategiaa ilman ulkoisia analytiikkatyökaluja.
Shoutrrr – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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