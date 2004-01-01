Shoutrrr on avoimen lähdekoodin sosiaalisen median ajastustyökalu, joka on rakennettu itse isännöitäväksi vaihtoehdoksi Bufferille, Typefullylle ja Hootsuitelle. Sen avulla voit luoda julkaisun kerran ja jonottaa sen X:ään (Twitter), Blueskyyn ja LinkedIniin yhdestä hallintapaneelista, verkostokohtaisella merkkirajoitusten käsittelyllä, OAuth-pohjaisilla tiliyhteyksillä ja sisäänrakennetulla työntekijällä, joka julkaisee viestit aikataulun mukaisesti taustalla.

Shoutrrrin itse isännöinti VPS:lläsi pitää luonnokset, ajastetut jonot ja yhdistetyt sosiaalisen median tilit omassa infrastruktuurissasi — ei käyttäjäkohtaista hinnoittelua, ei julkaisukiintiöitä eikä kolmannen osapuolen pääsyä sisältöstrategiaasi. Oletusarvoinen SQLite-kokoonpano toimii yhdessä säilössä, kun taas pysyvät volyymit varmistavat, että lataukset ja tiedot säilyvät uudelleenkäyttöönottojen jälkeen.