Horilla on täysin avoimen lähdekoodin henkilöstöhallinto- ja CRM-alusta, joka on rakennettu Django- ja PostgreSQL-teknologioiden päälle. Se yhdistää koko työntekijän elinkaaren – rekrytoinnin, perehdytyksen, läsnäolon, lomien hallinnan, palkanlaskennan, suorituskyvyn, tukipalvelut ja poistumisen – sekä sisäänrakennetun CRM:n myyntiputkille ja asiakastiedoille, korvaten useita SaaS-työkaluja yhdellä itse isännöidyllä pinolla.

Horillan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset työntekijätiedot, palkat ja asiakastiedot suorassa hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja. Säilytät täyden tietokantayhteyden mukautettuja raportteja ja integraatioita varten, sekä vapauden laajentaa moduuleja odottamatta toimittajien kehityssuunnitelmia.