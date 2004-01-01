Asenna Horilla yhden napsautuksen asennuksella.
Ilmainen avoimen lähdekoodin HR- ja CRM-alusta, joka kattaa työntekijät, palkanlaskennan, rekrytoinnin ja läsnäolon.
Horilla – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Horilla – mitä sillä voi rakentaa?
Horilla on täysin avoimen lähdekoodin henkilöstöhallinto- ja CRM-alusta, joka on rakennettu Django- ja PostgreSQL-teknologioiden päälle. Se yhdistää koko työntekijän elinkaaren – rekrytoinnin, perehdytyksen, läsnäolon, lomien hallinnan, palkanlaskennan, suorituskyvyn, tukipalvelut ja poistumisen – sekä sisäänrakennetun CRM:n myyntiputkille ja asiakastiedoille, korvaten useita SaaS-työkaluja yhdellä itse isännöidyllä pinolla.
Horillan itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset työntekijätiedot, palkat ja asiakastiedot suorassa hallinnassasi ilman käyttäjäkohtaisia maksuja. Säilytät täyden tietokantayhteyden mukautettuja raportteja ja integraatioita varten, sekä vapauden laajentaa moduuleja odottamatta toimittajien kehityssuunnitelmia.
Horilla – tärkeimmät ominaisuudet
Rekrytointi ja perehdytys
Seuraa avoimia työpaikkoja, ehdokasputkia, haastatteluvaiheita ja perehdytystehtäviä ilman erillistä ATS-järjestelmää tai perehdytystyökalua.
Läsnäolo ja lomat
Hallitse työvuorolistoja, biometristä läsnäoloa, lomaoikeuksia ja hyväksyntätyönkulkuja koko henkilöstön kesken.
Sisäänrakennettu palkanlaskenta
Määritä sopimukset, edut, vähennykset ja verosäännöt, ja suorita sitten palkanlaskentajaksot palkkalaskelmien luonnilla suoraan Horillan sisällä.
Suorituskyky ja tavoitteet
Määrittele KPI:t ja OKR:t, suorita 360 asteen palautekierroksia ja yhdistä yksilölliset tavoitteet organisaation tavoitteisiin.
Integroitu CRM
Hallitse liidejä, mahdollisuuksia, asiakastilejä ja myyntiputkia henkilöstötietojen rinnalla yhdessä yhtenäisessä tietokannassa.
Modulaarinen REST API
Jokainen moduuli sisältää dokumentoidun REST-rajapinnan Horillan integroimiseksi palkanlaskentajärjestelmiin, identiteettijärjestelmiin ja BI-työkaluihin.
Horilla – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.